Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Без такса на Дунав мост при Русе: Ето кога шофьорите ще преминават напълно безплатно

19 юни 2026, 14:14 часа 331 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
Без такса на Дунав мост при Русе: Ето кога шофьорите ще преминават напълно безплатно

Тази събота пътуващите от Румъния за България през Дунав мост при Гюргево-Русе няма да плащат такса мост. Това съобщи Националната компания за управление на пътната инфраструктура в Румъния.

Това е подарък за хората, преминаващи с леки коли, заради рождения ден на съоръжението. То е открито на 20 юни преди 72 години. Иначе таксата от българска страна е 2 евро, а от румънска – 15 леи (2,86 евро).

Още: Правят ли се проверки по границите с Румъния, въпреки че сме в Шенген? МВР и Агенция "Митници" отговарят

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Румъния Дунав мост пътна такса
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес