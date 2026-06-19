Без такса на Дунав мост при Русе: Ето кога шофьорите ще преминават напълно безплатно

Тази събота пътуващите от Румъния за България през Дунав мост при Гюргево-Русе няма да плащат такса мост. Това съобщи Националната компания за управление на пътната инфраструктура в Румъния.

Това е подарък за хората, преминаващи с леки коли, заради рождения ден на съоръжението. То е открито на 20 юни преди 72 години. Иначе таксата от българска страна е 2 евро, а от румънска – 15 леи (2,86 евро).

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