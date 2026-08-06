Гърция гори: Нови пожари в Атика, Пелопонес и на Халкидики

Заради високите температури и силните ветрове бстановката с горските пожари в Гърция остава усложнена, обощава БНР. Нови пожарни огнища възникнаха в последните часове, съобщават от Гражданска защита. Според гръцката противопожарна служба с много висок риск днес са областите Атика, Пелопонес, егейските острови и Халкидики. Високите температури, силният вятър и сушата създават условия огънят да се разпространява много бързо. Засилени са полицейските и военните патрули в горските райони. Още: Пожарите в Гърция: Два хеликоптера се сблъскаха докато се борят със стихията край Атина (ВИДЕО)

От тази година в Гърция се използва специална сателитна система, която предава информация в реално време за възникнали нови огнища, което дава възможност на пожарните екипи да реагират бързо. Предупреждават се туристите в цялата страна да са изключително внимателни. Ако попаднат в район с действаш пожар да следват нарежданията на полицията. Температурите на въздуха остават високи и достигат 40 градуса. Увеличени са лекарските екипи по плажовете поради зачестили случаи на възрастни хора и деца, които изпитват здравословни проблеми. Още: В сърцевината на най-опасното време сме: Службите готови за битка с пожарите