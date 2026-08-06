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Лоши новини за „смърфовете“: Капитанът на Локомотив Пловдив виси за дербито с Левски

06 август 2026, 14:28 часа 1383 прочитания 0 коментара

Капитанът на Локомотив Пловдив Парвиз Умарбаев е под въпрос за предстоящото гостуване на Левски от четвъртия кръг на родната футболна Първа лига. Новината бе съобщена официално от ръководството на „смърфовете“.

Парвиз Умарбаев страда от контузия

Националът на Таджикистан е с разтежение и участието му в двубоя срещу „сините“ не е сигурно. Мачът между двата тима е на 7 август, петък от 21:15 часа на стадион „Георги Аспарухов“ в столицата.

От Локомотив съобщиха още, че билетите за феновете на „черно-белите” за предстоящата среща ще са на цена от 8 евро. Касата пред сектора за гости на стадиона ще отвори в деня на мача в 19:15 часа.

След три изиграни кръга Левски е лидер в класирането с пълен актив от 9 точки, докато Локомотив е осми с 3 точки.

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Левски Локомотив Пловдив Първа лига Парвиз Умарбаев
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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