Мицкоски се хвали с Коридор 8: Постигнал напредък с източния си съсед - България (ВИДЕО)

Македонският премиер и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски се хвали, че е постигнал напредък за Коридор 8 с източния си съсед, както той нарича България, става ясно от материал на press24.mk. „Последните две години упорита работа кристализираха, оптимизираха и направиха по-ясен този проект, който преди това предполагаше, че трябва да завършим половината от тунела, без да имаме ясна прогноза от източния ни съсед, че ще имаме модернизация на участъка, свързващ границата с нас и София, включително и другата половина на тунела. Да, отне време. Трябваше да се постигне напредък в разговорите с източния ни съсед. Този напредък е постигнат, подписани са споразумения, има ангажимент и всеотдайност от двете страни и тунел, който е практически третата част от проекта“, каза Мицковски.

Думите му дойдоха по време на подписването на споразуменията за европейски грант за трасето, на което присъстваха вицепремиерът и министър на транспорта Александър Николоски, министърът на финансите Гордана Димитриеска-Кочоска, заместник-ръководителят на делегацията на ЕС Бен Нупнау, директорът на ЕБВР за Македония Фатих Туркменоглу, директорът на ЕИБ Бьорн Габриел, както и други. ОЩЕ: Добри новини за Коридор 8: Мицкоски и Николоски подписват с ЕЦБ за европейски грант

"Бях тийнейджър, когато за първи път се спомена за източната част на Коридор 8. Днес съм министър-председател и с радост мога да кажа, че източната част на Коридор 8 най-накрая ще бъде завършена. Какво означава това? Ако тогава бях тийнейджър, а сега съм на 48 години, това означава, че повече от 30 години чакаме това, което някой някога ни обяви, най-накрая да се затвори като проект и като финансова конструкция от това правителство, благодарение на политиките, които то води, но и с огромната подкрепа на нашите партньори от европейски финансови институции като ЕИБ и ЕБВР", коментира Мицкоски.

Коя е по-трудната част?

Македонският премиер обясни, че има ясен ангажимент от българска страна за модернизиране на част й от железопътната линия, както и за съвместния тунел, който се очаква да бъде финансиран с безвъзмездна финансова помощ от Европейската комисия. Според него подкрепата от европейските финансови институции и ЕС показва, че с всеотдайност се постигат резултати. „Сега идва по-трудната част.

Изграждането на тези над 22 километра от гледна точка на инженерно начинание е наистина предизвикателство", посочва Мицкоски. Относно западния участък на Коридор 8 към Албания, Мицкоски подчерта, че трябва да се предприемат внимателни действия, за да се спазят препоръките на ЮНЕСКО и да се защити регионът Охрид-Струга. ОЩЕ: САЩ даде ясен знак на македонци и сърби: Коридор 8 е наш стратегически приоритет