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Лоша новина за Русия: Обменът на разузнаване между САЩ и Украйна се е върнал към предишните си нива

06 август 2026, 14:46 часа 2100 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Лоша новина за Русия: Обменът на разузнаване между САЩ и Украйна се е върнал към предишните си нива

Обменът на разузнавателна информация между САЩ и Украйна се е върнал към предишните си нива, съобщава Politico. Експерти и американски законодатели считат, че това помага на Киев да провежда по-ефективно операции срещу Русия и да укрепи позициите си на бойното поле. През последните месеци Украйна засили ударите с дронове и ракети с голям обсег срещу цели навътре в Руската федерация, включително по енергийна инфраструктура. Тези атаки създадоха допълнителен натиск върху Москва.

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По-прецизни удари благодарение на Вашингтон

Джордж Барос, експерт от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), заяви, че сътрудничеството със САЩ е било значителен фактор за подобряването на позицията на Украйна. Според него американското разузнаване помага на Киев да нанася по-прецизни удари и да следи подготовката за руски ракетни атаки.

Това засилено сътрудничество идва в момент, в който преговорите за мирно споразумение между Русия и Украйна с посредник САЩ са в застой. Успехите на Киев на бойното поле може би обаче са подобрили отношението на Доналд Тръмп към Володимир Зеленски.

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Снимка: Getty Images

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САЩ също се възползват от украинските данни за Русия

В същото време и Вашингтон се възползва от информацията на украинското разузнаване, твърди Джон Хърбст, бивш посланик на САЩ в Украйна. „Няма никакво съмнение: Украйна разполага с изключителна разузнавателна информация за Русия“, заяви той.

По време на войната между САЩ и Иран украинският президент, преди посещението си в Овалния кабинет през юли, заяви, че Киев планира да предостави на Тръмп доказателства за руската помощ за Иран.

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„Когато разговаряте с украински разузнавателни служители, чувате уверени оценки за това, което се случва в Москва, и не само в Кремъл“, каза Стивън Сестанович, експерт по Русия и Евразия в Съвета по външни отношения. Цитиран от Politico, той изтъква, че тези данни предоставят основата за „истинско сътрудничество и взаимно споделяне на разузнавателна информация“.

Белият дом не е потвърдил подробностите относно споделянето на разузнавателна информация, като казва само, че Тръмп е фокусиран върху прекратяването на войната.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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