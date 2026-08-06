Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Паника в Румъния: Хората получиха sms за мечка

06 август 2026, 14:52 часа 1195 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Паника в Румъния: Хората получиха sms за мечка

Румънските граждани в окръг Бакъу са получили предупреждение на телефоните си чрез RO-ALERT за наличието на мечка, става ясно от материал на румънската информационна агенция Agerpres. За мечката е съобщено в четвъртък. Тя била забелязана в домакинство в румънския град Бупуши. Сигналът вдигнал на крак полицията и на мястото на инцидента са отишли жандармеристи, полицейски екип, готови да се намесят в случай на нужда.

Там е бил и заместник-кметът на града. 

Мечката е избягала

Мечката е избягала от района, но правоохранителните органи са останали на място, където са извършили проверка, патрулиране и информиране на населението, за да предотвратят нови инциденти.

Румъния забранява храненето на мечки

На места в Румъния са поставени предупредителните знаци за забрана за хранене на мечки още от 2025 г. и въпреки че са написани на румънски и английски език, те се игнорират както от румънци, така и от чужденци.

Припомняме, че през юни трима чуждестранни туристи бяха  нападнати от мечка в една от най-популярните туристически зони в румънския окръг Арджеш – Трансфъгърашан. Двама португалци, мъж и жена на 62 и 53 години, и един украинец на 18 години, се озоваха в болница след инцидента. Двойката беше с наранявания по ръцете, а младежът по единия крак. ОЩЕ: Ново нападение на мечка в Румъния: Трима в болница след безумна грешка

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Румъния Мечка Мечки
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес