Паника в Румъния: Хората получиха sms за мечка

Румънските граждани в окръг Бакъу са получили предупреждение на телефоните си чрез RO-ALERT за наличието на мечка, става ясно от материал на румънската информационна агенция Agerpres. За мечката е съобщено в четвъртък. Тя била забелязана в домакинство в румънския град Бупуши. Сигналът вдигнал на крак полицията и на мястото на инцидента са отишли жандармеристи, полицейски екип, готови да се намесят в случай на нужда.

Там е бил и заместник-кметът на града.

Мечката е избягала

Мечката е избягала от района, но правоохранителните органи са останали на място, където са извършили проверка, патрулиране и информиране на населението, за да предотвратят нови инциденти.

Румъния забранява храненето на мечки

На места в Румъния са поставени предупредителните знаци за забрана за хранене на мечки още от 2025 г. и въпреки че са написани на румънски и английски език, те се игнорират както от румънци, така и от чужденци.

Припомняме, че през юни трима чуждестранни туристи бяха нападнати от мечка в една от най-популярните туристически зони в румънския окръг Арджеш – Трансфъгърашан. Двама португалци, мъж и жена на 62 и 53 години, и един украинец на 18 години, се озоваха в болница след инцидента. Двойката беше с наранявания по ръцете, а младежът по единия крак. ОЩЕ: Ново нападение на мечка в Румъния: Трима в болница след безумна грешка