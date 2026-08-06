София Филм Фест гостува за трета година в Самоков

За Арт Фест/София Филм Фест е чест и удоволствие да реализираме съвместно с Община Самоков специалното издание на „София Филм Фест в Самоков“ като част от проекта „Операция Кино на път“, с подкрепата на Национален фонд „Култура“ по програма „Създаване и/или разпространение на малки проекти“ и в партньорство с веригата киносалони Europa Cinemas.

Каним Ви на #КИНО в три поредни вечери – 17, 18 и 19 август 2026, началният час на прожекциите е 21:00 – непосредствено след залез слънце, на Сцената в туристическата градина, а входът е свободен.

Започваме на 17 август (понеделник) с един български филм, спечелил сърцата на публиката – „ЗАЩОТО ОБИЧАМ ЛОШОТО ВРЕМЕ“, пълнометражен дебют на сценаристката и режисьор Яна Лекарска. Главните роли във филма са поверени на Неда Спасова и Владимир Михайлов – техните герои се срещат отново след 20 години в един дъждовен пролетен ден в крайморското градче, където са прекар­вали лятото като деца. Двамата заедно преоткриват миналото, което може би ще про­мени бъдещето им.

Яна Лекарска ще бъде специален гост на публиката в Самоков и ще представи филма преди прожекцията!

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Втората фестивална вечер е 18 август (вторник) и е посветена на творбата на латвийския сценарист и режисьор Гинтс Зилбалодис „ПОТОП“, удостоена с „Оскар“ за най-добър анимационен филм. Премиерата му бе в програмата „Особен поглед“ на фестивала в Кан, след това бе представен на десетки фестивали в цял свят и прибави „Оскар“ към заслужено спечелените „Златен глобус“ и „Сезар“ за пълнометражна анимация, европейската Награда на публиката „LUX“ и Оскарова номинация за най-добър международен филм. „Потоп“ разказва за пътешествието на една смела котка, оказала се жертва на голямо наводнение. Тя попада на лодка, в която са се спасили куче, лемур, капибара и птица-секретар – и всички заедно се отправят в търсене на суша, в опит да оцелеят сред опасностите на планетата, покрита с вода… Прожекцията започва в 21:00 часа (след залез слънце), а този филм е за всички зрители от 3 до 103 години – не пропускайте!

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Третият фестивален ден е 19 август (сряда) и е посветен на уникалното лятно забавление „КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ“. Този филм е дело на сръбския режисьор Радивое Андрич, добре познат на българските зрители с хитовете „Светкавици“ и „Когато порасна, ще стана Кенгуру“. Проектът е създаден по награждавания роман на известната детска писателка Ясминка Петрович. „Как се научих да летя“ е съвместна продукция между Sense Production (Сърбия), Kinorama (Хърватия), Арт Фест (България) и Silverart (Словакия).

Една привидно скучна ваканция с две възрастни дами на идиличен средиземноморски остров се превръща в безценно преживяване за 12-годишната София – тя намира нови приятели, получава първата си целувка, среща се отново с отдавна разделеното си семейство и преживява незабравими приключения…

Във филма има сериозно българско участие – в актьорския екип е Стефан Щерев, звукорежисьор е Момчил Божков, художник-гримьори са Петя Симеонова и Атанас Темнилов. Голяма част от звуковата постпродукция е реализирана в Доли медия студио. Арт Фест (Мира Сталева и Стефан Китанов) е копродуцент на проекта, в партньорство с Доли медия студио (Добромир Чочов), с финансовата подкрепа на ИА „Национален филмов център“ България, Програма Творческа Европа МЕДИА.

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„София Филм Фест в Самоков“ е част от мащабния кинопроект, който екипът на Арт Фест разработва и реализира от 2009 година. Той включва международния кинофестивал „София Филм Фест” с издания в София, Бургас, Пловдив и Варна, регионалните издания на СФФ – в над 20 града, които бяха реализирани като част от международния проект „Операция Кино”, и младежкото издание на фестивала – „СФФ за учащи”.

„София Филм Фест в Самоков“ се реализира като част от проекта „Операция Кино на път“ в партньорство с Община Самоков, с подкрепата на Национален фонд „Култура“ и веригата киносалони Europa Cinemas.