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Засега: Съдът спря събарянето на 12 сгради в “Баба Алино“

06 август 2026, 14:57 часа 1089 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Засега: Съдът спря събарянето на 12 сгради в “Баба Алино“

Административният съд във Варна отмени предварителното изпълнение на 12 заповеди на Община Варна, с които беше разпоредено събарянето на многофамилни жилищни сгради в местността “Баба Алино“. Делата са образувани по жалби на дружествата "Форест клуб Варна" ООД и "Венедикт 02" ЕООД срещу заповедите на кмета на Варна Благомир Коцев. Те засягат общо 12 жилищни сгради с над 40 апартамента. С решенията си съдът не отменя самите заповеди за премахване, а спира възможността те да бъдат изпълнени незабавно. Това означава, че сградите не могат да бъдат принудително съборени, докато спорът не бъде окончателно решен в съда. Магистратите посочват, че предварителното изпълнение на един административен акт трябва да бъде ясно мотивирано. Според съда в случая Община Варна не е изложила достатъчно аргументи защо е необходимо сградите да бъдат премахнати преди приключването на съдебните процедури. Още: Сагата “Баба Алино“: Собственици атакуват в съда заповедите за събаряне на сградите

Решението може да се обжалва пред ВАС

Не са били доказани и законовите основания, които позволяват подобна спешна мярка. В мотивите си съдът отбелязва, че липсата на такива аргументи е достатъчно основание предварителното изпълнение да бъде отменено, тъй като не позволява да се прецени дали са налице изискванията на закона.

Снимка БГНЕС

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Съдебните определения не са окончателни и могат да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд (ВАС) в седемдневен срок от уведомяването на страните. Така към момента съдебното решение дава временна защита на сградите в к.к. "Чайка", които няма да могат да бъдат съборени до окончателното произнасяне по казуса. До жалбитите на инвеститорите се стигна след като кметът на Варна Благомир Коцев разпореди премахването на строежите. Още: КУБ корпорация твърдят, че са си оправили жалбите срещу събарянето в Баба Алино

Какво твърди общината

Заповедите са част от започналата през юни кампания на Община Варна срещу незаконното строителство в местността Баба Алино. По данни на общината сградите са част от жилищния комплекс "Форест клуб", като всяка от тях разполага с по четири жилища. От администрацията твърдят, че за строежите липсват валидни строителни книжа и разрешения за строеж, а част от използваните удостоверения за търпимост не съответстват на действителното местоположение на обектите. Според кмета Благомир Коцев в сградите към момента на издаването на заповедите не са живеели хора. Той заяви още, че ако собствениците не изпълнят доброволно разпорежданията за премахване в определения срок, общината ще пристъпи към принудително събаряне, като впоследствие ще търси разходите от инвеститора. Още: Правосъдният министър иска наказание за втори нотариус по казуса "Баба Алино"

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Административен съд Варна събаряне на сгради Благомир Коцев парк Баба Алино
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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