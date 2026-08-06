"Сръбски свят" се подиграва с България и Гърция: Готви скандална скулптура на "Майка Македония"

"Сръбски свят" готви инициатива за издигане на паметник "Майка Македония" в сръбския град Нови Сад. Става въпрос за бронзова скулптура на жена в традиционна македонска носия с две деца. Планът е едното дете да бъде обърнато към Сърбия, а другото към Северна Македония, предаде македонското издание "Рацин". Скулптурата ще бъде висока два метра и ще бъде поставена на пиедестал от около 40 сантиметра, а автор на решението е скулпторът Синиша Новески.

Инициативата е внесена от Националния съвет на македонското национално малцинство по повод 80-годишнината от заселването на македонци във Войводина.

Това обаче е своеобразна провокация срещу най-малко две държави от Балканите.

Същевременно тя идва на фона на вътрешни проблеми в Сърбия, която е раздирана от голямото обществено недоволство срещу режима на Александър Вучич, тръгнал именно от Нови Сад след трагичния инцидент с козирката.

"Сръбски свят" се подиграва с България

Използвайки македонското национално малцинство във Войводина - "Сръбски свят" се подиграва с България, но и с Гърция.

Въпросните носии от историко-географската област Македония обаче приспадат към българско фолклорно наследство.

Ето защо на първо място това е подигравка към насилията извършени спрямо македонските българи след окупацията на Вардарска Македония от страна на Сърбия, а по-късно присъединяването й към Кралството на сърби, хървати и словенци.

Именно по това време се забранява българската просветна и църковна дейност, а над българите са извършвани зверства, добре описани от френския публицист Анри Пози в книгата му "Войната се завръща".

Бой с тояги, избиване на зъби при употреба на българска реч и по време на разпити, но и други нечовешки мъчения са само сред примерите, които авторът на книгата описва изчерпателно за ужас на своите читатели.

Междувременно посегателствата на сърбите са и срещу паметта на мъртвите, като например 40 български тела от църквата "Св. Димитър" са изровени от гробовете им и изхвърлени във Вардар, разказва още Пози.

Парадоксът е, че "Сръбски свят" използва символи на българщината във Вардарска Македония, какъвто е носията, за да издигне паметник срещу България. ОЩЕ: Мицкоски повиши сръбски агент в правителството си: Нов успех за "Сръбски свят", а ЕС все по-далеч

Гърците също реагираха

За гърците тази скулптура би била "дълбоко неуважение към гръцкия народ и държава", посочват от гражданската партия на гърците в Сърбия. Партията оцени още, че издигането на паметника в Нови Сад, град, носещ епитета „Сръбска Атина“, би било пряка провокация към Гърция и гръцкия народ.

Те поискаха от властите в Нови Сад да отхвърлят инициативата за издигане на паметник, наречен „Майка Македония“. Гръцката партия оспорва и предложеното име на паметника. Според нея използването на името „Майка Македония“ в публично пространство в Сърбия представлява исторически и географски ревизионизъм и присвояване на име, което партията свързва с гръцкото историческо наследство, пише "Рацин".

Демонстрация на "Сръбски свят": Северна Македония е тяхна

С тази скулптура "Сръбски свят" дори не крие своето влияние в югозападната ни съседка Северна Македония.

Именно това показва елементът от скулптурата на дете - обърнато към Сърбия. По всичко личи, че това е демонстрация за сръбското влияние, описано и от последния доклад на Европейския парламент за напредъка на Скопие от 17 юни 2026 г.

Доказателство за това влияние са съвместните сръбско-македонски полицейски патрули в Охрид това лято, както и отношенията на македонския конституционен съд със сръбския. ОЩЕ: "Сръбски свят" си е у дома в Северна Македония: Сръбски полицаи патрулират в Охрид

Не е случайно, че Скопие изостава по своя европейски път, както и че отказва вече четвърта година да впише българите в македонската конституция. Това е така, защото това не отговаря на интересите на Сърбия, която е проникнала дори в македонското правителство.

Наричаният "офицер за свръзка с Белград", но и доказан според документи на македонското контраразузнаване сръбски агент Иван Стоилкович от скоро отговаря за местното самоуправление в страната като министър в кабинета на Християн Мицкоски.

Всъщност вратата за сръбското влияние е отворена още с референдума за независимост на Македония от 8 септември 1991 година.

Първата част на въпроса е за независимост, но втората оставя вратата отворена, тъй като е за съюз със „суверенните държави на Югославия“. Всички знаем, че ядрото на бивша Югославия е именно Сърбия. ОЩЕ: Вучич си плаща за любов в Куманово: Българи и албанци възмутени от "Сръбски свят" в държава от НАТО (ВИДЕА)