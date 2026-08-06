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КС ще гледа спорните промени в трудовия стаж и минималната заплата заедно с жалбите на ПП и ГЕРБ срещу бюджета

06 август 2026, 14:31 часа 980 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
КС ще гледа спорните промени в трудовия стаж и минималната заплата заедно с жалбите на ПП и ГЕРБ срещу бюджета

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана Велислава Делчева за установяване на противоконституционност на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г. в частта за замразяването на минималната работна заплата и промените при отчитане на трудовия стаж, съобщиха от съда на 6 август. Само ден по-рано от КС обявиха, че са образували дело.

Съдът присъедини за общо разглеждане това конституционно дело към другото, образувано по двете искания на "Продължаваме промяната" и ГЕРБ-СДС за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Докладчик по трите дела, по които ще има общо произнасяне, е съдия Соня Янкулова.

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Споровете за стажа и минималната заплата

По-рано омубдсманът Велислава Делчева съобщи, че е сезирала Конституционния съд относно механизма за изчисляване на трудовия стаж. Досегашната уредба, базирана на изработени дни, се замени с уредба, основана на изработени часове, след гласуване през "задния вход" на закона за бюджета.

Така работещите на непълно работно време ще трупат значително по-малко трудов стаж. По сега действащите правила служител, който работи на четири часа дневно в продължение на една календарна година, придобива една година трудов стаж. След промените обаче за същия период ще се признават само шест месеца стаж.

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Снимка: Велислава Делчева, БГНЕС

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Това е удар най-вече срещу родителите на малки деца, хората с трайни увреждания, пенсионерите, учащите и всички, за които непълното работно време е единствената възможност за заетост, посочи още при предлагането на промените омбудсманът Делчева.

Другата оспорена от нея разпоредба е текстът, с който се премахва механизмът за ежегодно определяне на минималната работна заплата, без едновременно да е предложен алтернативен модел, срок за неговото приемане и гаранции за актуализация.

Жалбите на ПП и ГЕРБ срещу бюджета

Преди дни Конституционният съд със свои определения допусна за разглеждане по същество делата, образувани по три жалби – една от ГЕРБ-СДС и две от „Продължаваме промяната“, във връзка със Закона за държавния бюджет и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. Двете дела по отношение бюджета ще бъдат обединени в едно.

Жалбата на ПП е за установяване на противконституционност на текстове от Преходните и заключителни разпоредби на закона във връзка с Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. Тази на ГЕРБ-СДС е за установяване на противоконституционност на целия закон за бюджета поради противоречието му с чл. 4, ал. 1 от Конституцията (принципа на правовата държава, правната сигурност и забраната за мълчалива дерогация на устройствения Закон за публичните финанси).

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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