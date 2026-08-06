Преди честването на операция "Буря": Мъже в черно запалиха сръбско знаме в Хърватия (ВИДЕО)

В навечерието на честването на операция "Буря", която е героична победа за Хърватия и загуба за Сърбия, на надлез близо до хърватския град Оточац двама души, облечени в черно и с покрити лица, окачиха транспарант и подпалиха знамето на Република Сърбия, съобщи македонската медия "Вечер". Инцидентът е станал във вторинк – ден преди отбелязване на годишнината операция „Буря“ (Oluja) в Книн.

Видеозаписът е публикуван от новинарския портал „Индекс“. На кадрите се виждат двама души, облечени в черно и с покрити глави, които се качват на парапета на надлеза. Те поставят сръбското знаме върху него и след това го подпалват.

На парапета е окачен и транспарант с надпис: „Благодарим им за всичко; ние сме свободни хора; „Буря“ '95“.

„Индекс“ е получил видеозаписа от читател и е отправил запитване до полицията по случая, съобщава „Танюг“. ОЩЕ: Вучич с намек за Черна гора: Ще бъдем по-добре подготвени за политическите събития

Операция "Буря"

На 4 август 1995 година Хърватия започва мащабната военна операция „Буря”. Целта е да се възстанови територия в Централна Хърватия, която се намира под владение на сръбските сили. Операцията продължава 3 дни и приключва с унищожаването на Република Сръбска Крайна. Операция "Буря" е героична победа за Хърватия и загуба за Сърбия. ОЩЕ: Хърватия започва операция „Буря”

https://www.actualno.com/balkani/vuchich-s-namek-za-cherna-gora-shte-bydem-po-dobre-podgotveni-za-politicheskite-sybitija-news_2625095.html