Засега: Скопие не успя в лобизма срещу вписването на българите в македонската конституция

Скопие не успя поне засега с лобизма срещу вписването на българите в македонската конституция, става ясно от публикации в македонсктите медии. С 43 гласа „за“ и 17 „против“ докладът за напредъка на Северна Македония беше приет от Комисията по външни работи (AFET) в Европейския парламент, съобщи 24.mk. "Необходимо е спешно междупартийно сътрудничество за приемане на необходимите конституционни изменения, които ще позволят откриването на първия преговорен клъстер, се посочва в документа, пише македонската медия "Независен".

Припомняме, че по настояване на Скопие докладчикът Томас Вайц искаше тълкуване на втория протокол с България и дали той е част от преговорната рамка за ЕС. Вторият протокол предвижда вписването на българите в македонската конституция и разсекретяване на архивите на бившите югославски служби в Северна Македония.

Документът идва само ден след посещението на председателя на Европейския съвет Антонио Коста в Скопие, по време на което той заяви, че конституционните изменения остават единствената предпоставка за официалното започване на преговорите за присъединяване, потвърждавайки позицията, която Брюксел отстоява от приемането на рамката за преговори през 2022 г., пише още "Независен". ОЩЕ: "Не отваряйте кутията на Пандора": Българските евродепутати към ЕП след лобизма на Скопие

Историческата комисия с България да работи

Приети бяха 11 компромисни изменения - със съдържание, все още неизвестно на обществеността, и две изменения от български евродепутати, изискващи резултати от историческата комисия с България и прилагане на протоколите.

Докладчикът Вайц преди това, в обръщение към членовете на комисията по външни работи, нарече доклада за Северна Македония „трудно досие“, което се подготвя с голяма подкрепа от 5 групи в Европейския парламент.

Евродепутатите Северна заявиха, че подкрепят Северна Македония по пътя ѝ към ЕС, но изразиха съжаление за липсата на напредък след последния доклад за страната, недостатъчния напредък в областта на върховенството на закона, съдебните реформи и борбата с корупцията.

Чуждо влияние в РСМ

Докладът също така предупреждава за засилени опити за манипулиране на общественото пространство чрез чуждестранно влияние и дезинформационни кампании, насочени към подкопаване на доверието в демократичните институции и европейската перспектива на страната.

За чуждо влияние алармира опозицията в Северна Македония в лицето на СДСМ и албанската опозиционна партия ДСИ, които изрично посочват, че става въпрос за сръбско влияние и се противопоставят на доктрината "Сръбски свят". Припомняме, че наскоро Държавния департамент на САЩ публикува доклад за Западните Балкани, в който се посочва, че Москва подклажда етнически напрежения". Междувременно от документа става ясно, че Администрацията планира да проведе 2026 диалози със Северна Македония и Сърбия, отчитайки, че неразрешените спорове и продължаващите разделения подкопават регионалната стабилност. ОЩЕ: САЩ започват нова ера в Западните Балкани: Русия умишлено подклажда етнически вражди