Борба с тероризма или репресии: Масови арести в Турция преди срещата на върха на НАТО

След като Турция забрани публичните събирания преди срещата на върха на НАТО през юли - турските власти са задържали 209 души при антитерористични операции във вторник, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на Reuters и на прокуратурата на турската страна. Опозиционни групи обаче виждат в акциите по-широки репресии срещу демокрацията и гражданските свободи в Турция.

Турция не казва дали акцията е заради срещата на НАТО

Главната прокуратура на Анкара съобщи, че са издадени заповеди за арест на 241 заподозрени, разследвани срещу няколко войнствени организации, включително „Ислямска държава“ и крайнолевите групировки DHKP-C, MLKP и TKP/ML.

В него се казва, че са задържани 209 заподозрени и се полагат усилия за установяване на местонахождението на останалите. Прокуратурата и Министерството на правосъдието не бяха на разположение за коментар.

Операциите дойдоха ден след като кабинетът на губернатора на Анкара обяви 13-дневна забрана за демонстрации, пресконференции и други публични събирания от 28 юни до 10 юли, позовавайки се на опасения за сигурността, свързани със срещата на върха на НАТО на 7-8 юли.

В изявление прокурорите заявиха, че операцията е част от усилията за разкриване на дейността на екстремистки групировки. В него не се споменава срещата на върха на НАТО.

Кои са задържаните?

Сред задържаните са журналистът и активист за правата на ЛГБТ+ общността Йълдъз Тар, леви политици и няколко адвокати, според изявления на правозащитни групи. Асоциацията на прогресивните адвокати заяви, че трима от членовете ѝ са задържани.

Властите не са уточнили твърденията срещу отделните заподозрени.

Правозащитни групи заявиха, че задържаните са били подложени на 24-часово ограничение на достъпа до адвокати.

Прокюрдската партия DEM осъди операцията, заявявайки, че над 200 политици, активисти и представители на демократични организации са били задържани при обиски по домовете рано сутринта.

„Подготовката за срещата на върха на НАТО се използва като претекст за ограничаване на демократичната политика и основните свободи“, се казва в изявление на партията, призовавайки за незабавното освобождаване на задържаните.

Групата за правата на ЛГБТ+ общността Kaos GL също свърза задържанията с ограниченията, наложени преди срещата на върха. Тар, главният редактор на групата, трябваше да се яви в съда в сряда по отделно дело. ОЩЕ: План за терор на гръцка земя: Нови подробности терориста от "Хамас"