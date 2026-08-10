Спорт:

Вучич: В началото сме на голяма война

10 август 2026, 10:13 часа 1301 прочитания 0 коментара
Снимка: ФБ профил на Вучич
Вучич: В началото сме на голяма война

Сръбският президент Александър Вучич оцени, че светът е в началото на голяма война, която може да се разшири значително. Той изрази оценката си в подкаста „MD MEETS“ на директора на Axel Springer Матиас Дьопфнер, предаде хърватската медия "Индекс". Вучич отговаряше на въпроса дали светът е на прага на значително по-голям конфликт или на „война между Европа и автократи като Русия“.

„Ако ме питате какво лично мисля, и няма да обяснявам защо, мисля, че сме в началото на по-голяма война. Затова се надявах, че някой друг ще направи нещо досега, за да установи мир. Това не се случи, нито ще се случи скоро. Това означава, че сме на ръба на много, много по-голяма война. Не ми се иска да го казвам“, каза Вучич.

Бъдещи глобални отношения

Вучич оцени, че в бъдеще държавите ще се стремят към по-голяма независимост и намалена зависимост от външни фактори. Той посочи САЩ и Китай като ключови играчи, а Европейския съюз като потенциален трети стълб. „От едната страна имате две велики сили, САЩ и Китай. Има и трети стълб, който е или поне би трябвало да бъде ЕС. Не съм сигурен дали Европа ще успее да се наложи като този трети стълб, въпреки че се надявам. Като четвърти фактор са Русия, Индия и други огромни континентални или регионални сили“, каза той. ОЩЕ: Сърбия с провокация за вода: Мисли да пренасочва обща река с Черна гора и Косово в своя полза

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Война Сърбия Александър Вучич Трета световна война
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес