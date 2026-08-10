Вучич: В началото сме на голяма война

Сръбският президент Александър Вучич оцени, че светът е в началото на голяма война, която може да се разшири значително. Той изрази оценката си в подкаста „MD MEETS“ на директора на Axel Springer Матиас Дьопфнер, предаде хърватската медия "Индекс". Вучич отговаряше на въпроса дали светът е на прага на значително по-голям конфликт или на „война между Европа и автократи като Русия“.

„Ако ме питате какво лично мисля, и няма да обяснявам защо, мисля, че сме в началото на по-голяма война. Затова се надявах, че някой друг ще направи нещо досега, за да установи мир. Това не се случи, нито ще се случи скоро. Това означава, че сме на ръба на много, много по-голяма война. Не ми се иска да го казвам“, каза Вучич.

Serbia's President Aleksandar Vučić:



I think that we are at the beginning of a bigger war, and that's why I was hoping that someone else would have done something so far in order to create a peace.



It didn't happen, and it won't happen soon, which means that we are on the edge… pic.twitter.com/WHtJCZBVSp — Clash Report (@clashreport) August 10, 2026

Бъдещи глобални отношения

Вучич оцени, че в бъдеще държавите ще се стремят към по-голяма независимост и намалена зависимост от външни фактори. Той посочи САЩ и Китай като ключови играчи, а Европейския съюз като потенциален трети стълб. „От едната страна имате две велики сили, САЩ и Китай. Има и трети стълб, който е или поне би трябвало да бъде ЕС. Не съм сигурен дали Европа ще успее да се наложи като този трети стълб, въпреки че се надявам. Като четвърти фактор са Русия, Индия и други огромни континентални или регионални сили“, каза той. ОЩЕ: Сърбия с провокация за вода: Мисли да пренасочва обща река с Черна гора и Косово в своя полза