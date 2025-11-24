Войната в Украйна:

"България ще продължи да му е опора": МВнР осъди нападението срещу Владимир Перев

"Категорично осъждаме поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония – явление, за съжаление подхранвано от настоящата обществено-политическа атмосфера и антибългарска реторика", се казва в позиция на българското външно министерство след като 80-годишния македонски българин и журналист Владимир Перев беше нападнат в магазина и му бяха счупени очилата и след като получи заплахи да си върви в България и че ще бъде обесен "като всички фашисти".

България ще продължи да бъде негова опора

Министерството на външните работи и Посолството на Република България в Скопие поддържат постоянен контакт с Владимир Перев – един от най-уважаваните представители на българската общност в Република Северна Македония

От момента на нападението дипломатическата ни мисия му оказва необходимото съдействие. Министър Георг Георгиев е разговарял лично с него по телефона и е подчертал, че България ще продължи да бъде негова опора в този труден момент.

Случаят не е само повод за размисъл

Външно министерство внимателно отбелязва въпросите, поставени от  Перев в статията му в „Трибуна“, и споделя неговото мнение, че случаят е не само повод за размисъл относно правата на българите в страната, но и важен тест за реакцията на правоохранителните органи и техния подход към престъпленията от омраза.

"Очакваме компетентните власти в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни действия за разследване и правосъдие. Напомняме, че европейският път на страната изисква пълно и добросъвестно изпълнение на Европейския компромис от 2022 г., включително уважение към общите ценности и гарантиране правата на македонските българи", посочват от МВнР. ОЩЕ: "Ще бъдете обесен като всички фашисти": Нападнаха македонския българин и журналист Владимир Перев

Деница Китанова
