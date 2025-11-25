Криза в Сърбия: Единствената рафинерия спря работа

Единствената рафинерия в Сърбия, тази в Панчево, е преустановила производството. Заводите са преминали в т.нар. "топла циркулация", съобщи телевизия N1. Това означава, че определено количество суровина се движи през системата, за да се поддържа функционалността ѝ. "Рафинерията преминава в по-нисък работен режим. Остава още четири дни до пълно спиране", заяви сръбският президент Александър Вучич в обръщение към обществеността.

ОЩЕ: Ще продължи ли работа сръбската петролна компания НИС: Белград чака отговор от САЩ

"Надявахме се да получим лиценз вчера, но след разговори с различни американски партньори разбрахме, че те искат да видят и разгледат още детайли, за да могат да вземат възможно положително решение", каза Вучич.

Петролен шок

През последните два дни са проведени две извънредни срещи, свързани с Петролната индустрия на Сърбия (NIS), на които са обсъждани резервите от нефтопродукти и увеличеният внос. Както беше отбелязано, държавата се подготвя за "най-лошия сценарий".

Прекратяването на дейността на рафинерията означава, че вместо 70–80% от нефтопродуктите, които този завод доставяше на пазара, страната ще трябва да внася 100% от дериватите от региона – Унгария, Румъния, България и Северна Македония, пише БГНЕС.

Причината за спирането на работата са наложените на компанията санкции от САЩ заради мажоритарния руски дял в собствеността на рафинерията.

ОЩЕ: САЩ потвърдиха: Сърбия има три месеца, за да продаде петролната компания НИС

От октомври миналата година "Петролна индустрия на Сърбия" (NIS) е под санкции като част от мерките на Вашингтон срещу руския енергиен сектор след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г. Дълго отлаганите санкции, първоначално обявени през януари, започнаха да се прилагат от 9 октомври, оставяйки Белград в търсене на решение за наближаваща енергийна криза.