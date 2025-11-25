Тежки камиони влязоха в "Света София" в Истанбул (СНИМКИ)

Изображения в социалните мрежи показаха камион и тежки машини в "Света София" в Истанбул. Турските власти се опитаха да успокоят обществеността, твърдейки, че дейността е част от внимателни усилия за реставрация. По темата пише гръцкото издание Kathimerini. Главната дирекция на фондациите заяви, че е създадена специална пътека за достъп, за да се защитят мраморните подове на паметника по време на работата.

За какво са били тежките машини?

Превозните средства, включително крановете, бяха използвани за монтиране на четири 43,5-метрови опорни колони за временна метална конструкция, защитаваща мозайките вътре в купола, част от втората фаза на реставрация, започнала през 2023 г.

Властите подчертаха, че всички операции са били извършени след научни проучвания и решения на експертни комитети, като са взети мерки, осигуряващи минимално въздействие: подсилената подова система издържа до 30 тона на квадратен метър, докато средното налягане от машините е само 6 тона.

Feels weird seeing a giant truck inside the 1500 year old Hagia Sophia driving on ancient Roman floors pic.twitter.com/Pm4PHrf2G8 — ShadowsOfConstantinople (@RomeInTheEast) November 24, 2025

Какво включва реставрацията?

Реставрацията включва също обновяване на оловните покрития на главния купол и използване на устройства за абсорбиране на дим, за да се предотврати разпространението на изгорелите газове от двигателите.

Димитриос Атанасулис, директор на Ефората за антики на Цикладите, отбеляза, че мащабните реставрации неизбежно изискват тежка техника.

„Целта е след проучванията да се вземат всички необходими мерки за защита на основните елементи на паметника“, каза той. ОЩЕ: Демонтират купола на "Света София" в Истанбул