Проф. Ангел Димитров: Българските политици не трябва да отговарят на всичко, произнесено в Северна Македония

Отношенията между България и Северна Македония отново са във фокуса на вниманието след поредните изявления на представители на македонското правителство за необходимостта от посредник по пътя на страната към Европейския съюз. На този фон приключи поредното двудневно заседание на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси между България и Северна Македония. Българският съпредседател на комисията проф. Ангел Димитров определи разговорите като трудни и заяви, че от години няма съществен напредък. „От четири години и половина новини няма. Новината е, че новини няма“, каза проф. Димитров.

Той подчерта, че това не означава, че по време на заседанията не се водят разговори. По думите му дискусиите са оживени, но различията между двете страни остават твърде големи, за да се стигне до решенията, заради които е създадена комисията.

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Като пример проф. Димитров посочи тезата, че България и Северна Македония имат „обща история, но различна памет“. Според него е важно да се припомни, че понятието „обща история“ е записано още в преамбюла на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между двете държави.

Проф. Димитров отхвърли и твърденията, че работата на българската страна в комисията е продиктувана от политически интереси. „Единствената политическа цел е да изпълним това, което договорът е предвидил за работата на комисията“, заяви той.

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По отношение на идеята за посредник между София и Скопие проф. Димитров я определи като политическа идея, която според него цели да покаже пред гражданите на Северна Македония, че правителството може да постигне промяна, без да се съобразява с вече постигнатите договорености и с позициите на европейските институции.

В разговора проф. Димитров отправи и призив към българските политици да реагират внимателно, но категорично, когато ситуацията го изисква. „Нашите политици би трябвало наистина да реагират адекватно. Не трябва да се отговаря абсолютно на всичко произнесено от другата страна на границата, но когато е необходимо, трябва да има много ясен и категоричен отговор“, заяви той. Следващото заседание на историческата комисия ще бъде в Скопие в началото на ноември. По думите на проф. Димитров срещата вероятно ще се проведе в четвъртък и петък през първата седмица на месеца.

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