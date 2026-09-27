Пера в динозавърски екскременти разкриват тайните на древните птици

Изключително добре запазени пера - първите, откривани някога във вкаменени динозавърски екскременти - дават възможност на учените да надникнат в начина на живот на някои древни птици и вероятно дори да разберат защо са изчезнали, пише "Science News".

Гъсто разположените власинки по перата подсказват, че някои от тях са можели да отблъскват водата, вероятно не по-зле от перата на съвременните пеликани, съобщават изследователи в списание "Current Biology". А централните стъбла на перата са изпълнени с въздушни кухини - особеност, която при съвременните птици прави перата леки, но същевременно достатъчно твърди за летене. "Това е нещо, което виждаме за първи път от епохата на динозаврите насам", казва палеонтоложката по гръбначни животни Джингмай О’Конър от Природонаучния музей "Фийлд" в Чикаго.

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Откритието предлага и възможно обяснение защо сред птиците някои видове са оцелели, а други са изчезнали при масовото измиране, сложило край на господството на динозаврите преди около 66 милиона години. Предците на съвременните птици преживели събитието, предизвикано от астероиден удар, докато много други видове птици - включително групата, към която са принадлежали тези пера - изчезнали.

Снимка: Envato

През 2016 г. един от колегите на О’Конър открил вкаменените екскременти, наричани копролит, във формацията Хел Крийк в щата Монтана.

Учените използвали микрокомпютърна томография, за да създадат триизмерна карта на съдържанието във вътрешността на копролита. Костите на краката и рибените люспи подсказват, че птицата е била водна - представител на група, наречена хесперорнитоформи - и че се е нахранила обилно малко преди да загине.

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Докато някои от перата приличали на перата на съвременните птици, други били по-примитивни и приличали повече на тънки нишки. Това вероятно е затруднявало птицата да поддържа телесната си температура.

Лошата топлоизолация може да обясни защо хесперорнитоформите и близките им роднини не са преживели силното застудяване, последвало астероидния удар, смята О’Конър. Но за да бъде проверена тази хипотеза, изследователите се нуждаят от още пера от различни видове птици, живели по това време, а вкаменените пера са изключително редки, предава БТА.