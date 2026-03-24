Правителството на Гюров:

Косово арестува сърбин за военно престъпление

24 март 2026, 12:23 часа 323 прочитания 0 коментара
Полицията в Прищина е арестувала мъж с инициали З. С. по подозрение за извършване на „военно престъпление“ в Косово и Метохия през 1998 и 1999 г., предаде Радио и телевизия на Сърбия. Според Прищина „обвиняемият с инициали З. С., като част от паравоенна група от сръбските сили, е заподозрян в извършване на военни престъпления в село Матичане, община Прищина, в периода 1998-1999 година.“

"Полицейски следователи от дирекцията за разследване на военни престъпления, по заповед на специалната прокуратура, арестуваха З. С. поради подозрение, че е извършил престъпление „военно престъпление“, според съобщението на полицейската дирекция в Прищина.

Военните престъпления в Косово

Припомняме, че през 2023 г. Специалната прокуратура на Косово повдигна 33 обвинителни акта към 89 души за военни престъпления в страната.

По делото за клането в Мея досега са повдигнати 53 обвинителни акта, структурирани в три части.

Междувременно за клането в Дъбрава се разследват 88 обвиняеми. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Косово разследва и убийствата в село Река е Кедже в района на Джакова (Дяково). Става въпрос за системна операция на югославската армия и сръбското министерството на вътрешните работи с участието от паравоенни групировки в края на април 1999 г., при която са убити 370 цивилни.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Косово Сърбия военно престъпление сърбин
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес