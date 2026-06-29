Добри новини за цените в Гърция: Ако сте на море там - възползвайте се

Ограничението на печалбата, наложено върху десетки ключови потребителски стоки на фона на войната в Персийския залив, няма да бъде подновено, когато изтече във вторник, но производителите и търговците на дребно са се споразумели да не увеличават цените на магазините през следващите два месеца, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на официални лица. Решенията бяха взети след среща под ръководството на премиера Кириакос Мицотакис в Атина в понеделник, с участието на правителствени служители и представители на производители, търговци на едро на храни и супермаркети.

Мярката ще засегне 2000 стоки

На срещата в понеделник е постигнато „общо разбирателство относно необходимостта това намаление да се отрази на цените на дребно, първоначално през двата летни месеца, с пълна стабилизация на цените и без никакви увеличения“.

Министърът на развитието Такис ​​Теодорикакос заяви, че замразяването ще се отнася за всички 2000 отделни потребителски стоки, чиито цени са паднали с 6% през последните месеци в резултат на ограничението на печалбата.

„Предприемачите са се ангажирали да запазят намалените цени на 2000 стоки през двата летни месеца“, каза той. „След това ще има подготвителна работа, за да се гарантира, че от началото на септември можем да приложим национално социално споразумение за драстично намаляване на цените на ключови продукти, които се използват широко от средностатистическото гръцко домакинство". ОЩЕ: Цените на храните: Какво и как става зад кулисите - разкрития от браншовици и държавата

Високата цена на живот в Гърция

Министър ​​Теодорикакос заяви, че консервативното правителство разглежда сравянето с високата цена на живот като основен политически приоритет.

„Краят на войната в Близкия изток води до нормализиране на цените на горивата и следователно до намаляване на международния инфлационен натиск, наблюдаван през последните няколко месеца“, каза Теодорикакос след разговорите.

Проучванията на общественото мнение постоянно показват, че кризата с разходите за живот, която засегна Гърция от пандемията насам и продължи след пълномащабното руско нахлуване в Украйна и войната в Персийския залив тази година, е основен проблем за гърците.

Мицотакис е изправен пред национални избори в началото на следващата година. ОЩЕ: Евростат официално: Цените на храните в България са много по-високи от куп други страни в ЕС