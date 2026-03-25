Додик: Хърватия все по-често злоупотребява с механизмите за граничен контрол

25 март 2026, 12:28 часа 292 прочитания 0 коментара
Додик: Хърватия все по-често злоупотребява с механизмите за граничен контрол

Лидерът на Алианса на независимите социалдемократи и бивш президент на Република Сръбска Милорад Додик разкритикува Хърватия за „злоупотреба с механизмите за граничен контрол“, предаде хърватската медия "Индекс". Поводът е временното задържане на неговия политиески съратник в лицето на кмета на Баня Лука на границата с Хърватия, който е обект на проеврки след провокативно изказване към хърватската държава, тъй като през януари заговори за чувствителна тема от историята на държавата, а именно непризнатата независима република "Сръбска Краина", съществувала в периода на войната от 1991 до 1995 г.

Станивукович пристигна на границата в понеделник след 22:00 часа и е освободен към 13.00 ч. във вторник. Той беше задържан, защото отказал проверка за багаж и полицейски предупреждения. Издадени са му две постановления за нарушение с глоби в общ размер на 390 евро плюс разходите по процедурата, тъй като не е действал по предупреждението на полицая и не се е поддал на граничния контро.

Додик на "всяка манджа мерудия"

Разбира се, лидерът на босненските сърби Милорад Додик не пропусна да се заяде с Хърватия по тази тема и остро осъди поведението на граничните власти. 

„Хърватия все по-често злоупотребява с механизмите за граничен контрол и все по-често малтретира гражданите на Република Сръбска. Остро осъждам подобно поведение. Няма да позволя хора от Република Сръбска да бъдат жертви на политически и идеологически борби в Хърватия. Ако тази практика продължи, ще поискам въвеждането на реципрочни мерки", обяви Додик.

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Република Сръбска Милорад Додик Хърватия граничен контрол Баня Лука
