Провокативен кмет от Република Сръбска е бил задържан на хърватската граница (СНИМКА)

Провокативният председател на Движението "Сигурна Сръбска" и кмет на Баня Лука Драшко Станивукович е бил задържан за кратко на хърватския граничен пункт след завръщането си от Будапеща, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на движението във "Фейсбук". Вероятната причина за задържането е, че Станивукович не е позволил да бъде претърсен, нито е позволил да му бъдат взети личните вещи.

„Не позволих да ме задържат за 14-ти път, да ме претърсят, да вземат личните ми вещи и да ги подушат със служебните си кучета. Почти сигурно е, че хърватската гранична полиция ще ме държи на граничния пункт цяла нощ. Така да бъде!“, написа в социалната мрежа Станивукович.

По думите му хърватските власти са направили същото и когато той е пътувал към Будапеща, като даже чакал един час служебно куче да дойде и да подуши личните ми вещи.

"И така е вече цели два месеца. Това не е въпрос на мен като човек и кмет. Това е въпрос на отношение към сърбите. В тази борба аз оставам спокоен, достоен и изправен. И истината винаги ще си проправи път“, каза Станивукович.

Провокациите на Станивукович към Хърватия

Припомняме, че Станивукович се сблъсква с проблеми на хърватската граница, откакто произнесе реч в Академията „Свети Сава“ в Грачац в края на януари.

В речта си той спомена и похвали Република Сръбска Краина, непризната република, съществувала на част от територията на Хърватия по време на войната от 1991 до 1995 г.

Министерството на външните работи и европейските въпроси на Хърватия осъди изявленията на Станивукович, като подчерта, че от всички гости в страната се очаква да уважават суверенитета на Хърватия.