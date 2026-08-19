След 20 дни: Вучич обяви, че ще стреля с по-добра ракета от HIMARS

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви в Куршумлия, че след около двадесет дни сръбските граждани ще могат да видят на Пещер ракетната система „Пулс“, "нашето", както каза той, "най-голямо артилерийско предимство пред конкуренцията", предаде РТС. „Ще стреляме за първи път с това, което взехме от Израел, за първи път ще видите „Пулс“, който е по-добър от „Хаймарс“(HIMARS) и който стреля на стотици километри разстояние и удря в рамките на пет метра, с „Пулс“ няма пропуски. Това е най-голямото ни артилерийско предимство пред конкуренцията. Хората ще видят това за първи път след около двадесет дни“, каза Вучич по време на обиколка на строителните работи на III-та фаза на завода за комплексни бойни системи в Куршумлия.

В разговор с началника на Генералния щаб Милан Мойсилович, Вучич заяви, че гражданите искат да видят новите ракетни системи. „Занесете всичко, което можете, на Пещер за празника, за да могат хората да го видят. Поканете и ръководството на Република Сръбска“, каза Вучич на Мойсилович.

Сърбия се хвали какви дронове ще произвежда

По време на обиколка на строителните работи на третия етап от завода за сложни бойни системи, Вучич заяви, че Сърбия ще произвежда едни от най-модерните дронове в света. „Това не са дронове, които можете да купите за 1000 и 2000 евро. Имаме такива дронове, както „Комарац 1“, така и „Комарац 2“ и така нататък. И те са на разположение на армията. Ще направим дронове на стойност 30 000 евро. Така че, говорим за сериозна сила. И това ще бъде след около двадесет дни, така че бавно ще се разширяваме“, каза Вучич и добави, че това ще бъде близо до Белград, в община Чукарица. Вучич обикаля строителните работи на третата фаза на завода за „Комплексни бойни системи“ в Пляково, близо до Куршумлия, като част от посещението си в Топлишки окръг. Вучич беше посрещнат от началника на Генералния щаб Милан Мойсилович и ръководството на „Югоимпорт - СДПР“, а на обиколката е придружен от министъра на икономиката Адриана Месарович. ОЩЕ: Сърбия се превръща в дрон-сила на Балканите? Нов завод с израелски гигант отваря врати