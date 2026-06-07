Докато в Косово се провеждат избори: Откриха къща с оръжия и боеприпаси

Косово провежда парламентарни избори в неделя, третите само за 18 месеца, след като нито една партия не успя да осигури достатъчно силно мнозинство, за да сложи край на политическата криза в страната, съобщи хърватската медия "Индекс". Най-младата страна в Европа беше без функциониращо правителство през по-голямата част от изминалата година, защото фрагментираният парламент не успя да избере първо своя президент, а след това и президента на държавата.

Анализаторите отново прогнозират победа на партията „Самоопределение“ на настоящия премиер Албин Курти. Но този път Курти все пак ще трябва да постигне компромис с опозиционните партии, за да осигури мнозинството от две трети, необходимо за избирането на нов президент.

Къща с оръжия и боеприпаси

Междувременно през днешния ден косовски полицаи, по време на редовна полицейска работа в северния регион, откриха и иззеха оръжия и боеприпаси в необитаема къща в община Зубин Поток, съобщава Анадолската агенция.

Полицията съобщи, че инцидентът е станал в село Мала Жабука в Зубин Поток.

Случаят е докладван на държавния прокурор, който е разпоредил образуване на производство за „неразрешено притежание, контрол или държане на оръжие“.

Никой не е арестуван, а разследването продължава. ОЩЕ: Балкански анализатор: Вучич чака възможност да завземе Северно Косово