Доставка на мобилни телефони с дрон: Военни осуетиха затворнически план

Системи против дронове, разработени за военна употреба, осуетиха опит за доставка на мобилни телефони до затвор на южния остров Крит, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на властите в понеделник. Министерството на обществения ред заяви в изявление, че затворническите надзиратели са забелязали дрон, насочващ се към двора на затворниците в затвора Хания в събота следобед, и са активирали системата против дронове.

„Дронът беше неутрализиран и свален близо до пост на стража, а чанта, която беше пуснал, по-късно беше намерена на покрива на част от затворническия комплекс“, се казва в изявлението.

Пазачите веднага заловили затворник, който се опитвал да се добере до покрива. В чантата са открити пет мобилни телефона и техните зарядни устройства, два безжични рутера, SIM карти, 20-метрово въже за алпинисти, метални пили и други инструменти.

Модата на доставките с дронове в затворите

Това беше петият успешен случай за тази година, при който се предотвратяват опити за доставки с дронове до затвори в цяла Гърция, използващи защитни системи, разработени от лаборатории на Министерството на отбраната.

„Това показва както нарастващото използване на съвременни технологии от престъпните мрежи, така и ефективността на мерките за сигурност в гръцките затвори“, се казва в изявлението. ОЩЕ: С дронове срещу джигитите на пътя, но експертите са скептични