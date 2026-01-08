Собственикът на “Кайрос“ си плати

Корабособственикът на танкера “Кайрос“ преведе в пълен размер средствата за операцията по изтеглянето на плавателния съд. Това съобщиха от Изпълнителна агенция “Морска администрация“ и на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в интернет. Предявеният иск възлиза на 270 371 евро и цялата сума вчера е била платена от корабния агент на корабособственика в България - фирма „Парнави“ ЕООД.

Сумата е постъпила по сметката на ИА “Морска администрация“, която координираше цялата операция, и предстои да бъде възстановена в държавния бюджет.

Очаква се корабособственикът да предприеме необходимите действия по подготовка и извеждане на танкера от българските териториални води.

Припомняме, че вчера агенцията даде срок до 12 януари на корабособственика да възстанови разходите.

Припомняме още, че на 12 декември миналата година правителството отпусна 1,2 млн. лева за изтеглянето на кораба до безопасно място.

В операцията, проведена на 15 декември 2025 г., участваха три влекача и специализиран генератор, необходим за задействане на хидравличната система и повдигането на котвата на кораба. Танкерът бе изведен от бреговете на Ахтопол до Бургаския залив.

