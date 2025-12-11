Брюксел въобще не отрази искането на Вучич за приемане на Западните Балкани в комплект

Сръбският празидент Александър Вучич, който обяви идеята си Европейският съюз да приеме заедно и в комплект всички страни от Западните Балкани, я е представил в Брюксел. Висшите еврочиновници обаче не са му обърнали никакво внимание и са посрещнали с мълчание авангардното предложение.

Вучич е направил това по време не срещата си в Брюксел с председателя на Еворпейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвен Антонио Коща.

"Представих накратко идеята за съвместно приемане на страните от Западните Балкани в ЕС. Не виждам защо това би притеснявало някого в региона. Изложих идеята за около 2 минути. Те ме изслушаха като възпитани хора и нищо не казаха. Аз предложих това, защото много добре познавам страната си, но и държавите от региона", коментира Вучич.

Предложението на Вучич

Сръбският президент вчера разкри идеята си, а след това регионът реагира. Показателна беше реакцията на черногорския премиер Милойко Спаич, който каза, че Черна гора ще чака Сърбия в ЕС от 2028 г.

Вучич отговори, че страните не трябва да мислят егоистично само за себе си.

"Предложих нещо, което смятам за отговорно и мъдро. Ако мислите само за себе си и не виждате съседа си и казвате "вижте какво постигнах", а вашият съсед не е богат и не се справя добре, тогава това не е най-доброто", заяви Вучич.

"Казах това от рационални причини, не ирационални, не политически, защото някой ще бъде там преди нас. Казваш "хоп" преди да си скочил. Казах това, защото мисля, че е най-доброто решение. Да кажем, Сърбия е влязла и няма да ви питам сега с каква територия, а Прищина я няма никъде. Как ще решим този проблем, защото някой трябва да помисли и за това. И какво трябва да направим например с Босна и Херцеговина в такъв случай? Тогава бошнаците от Нови Пазар ще трябва да преминават границата 3 пъти по-трудно, за да стигнат до Сараево и обратно. А сърбите от Бйелина, Баня Лука, Требине, Зворник и всяко друго място ще трябва да преминават границата и те 3 пъти по-трудно, отколкото е днес, вместо да имаме отворени граници, както предлагам", посочи Вучич, но уточни, че не предлага всички в региона да чакат заедно.

Източник: Александър Вучич/Instagram

"Мислех, че всички ще бъдем част от Европейския съюз навреме, или ако щете, преждевременно. Защо това притеснява някого? Защото някой трябва да бъде, а някой вероятно не. Е, аз ще се радвам на всеки успех на хората в Скопие, на всеки успех на хората в Баня Лука, на всеки успех на хората в Плевля, Саранда, Елбасан или където и да е другаде. Какъв е проблемът с това? И когато видите, че там няма проблем, тогава ви е ясно, че за всичко са виновни някакви други причини", продължи той, цитиран от БГНЕС.

Сърбия има подкрепата на ЕС, за да напредва

Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща поясниха след срещата с Вучич, че са направили анализ на напредъка на Сърбия по пътя ѝ към ЕС и че Сърбия може да разчита на подкрепата на Съюза.

"Обсъдихме значението на ускоряването на реформите, особено в областите на върховенството на закона и свободата на медиите. Подчертахме, че разширяването е геостратегически императив и е необходимо Сърбия да се приведе в по-голямо съответствие с външната политика и политиката по сигурността на ЕС. Приветствахме стъпките на Сърбия за диверсифициране на енергийните й източници и маршрути и за намаляване на зависимостта ѝ от Русия, чиято ненадеждност е била многократно демонстрирана", коментира Фон дер Лайен.