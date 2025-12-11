Спорт:

Брюксел въобще не отрази искането на Вучич за приемане на Западните Балкани в комплект

11 декември 2025, 10:26 часа 171 прочитания 0 коментара
Брюксел въобще не отрази искането на Вучич за приемане на Западните Балкани в комплект

Сръбският празидент Александър Вучич, който обяви идеята си Европейският съюз да приеме заедно и в комплект всички страни от Западните Балкани, я е представил в Брюксел. Висшите еврочиновници обаче не са му обърнали никакво внимание и са посрещнали с мълчание авангардното предложение.

Вучич е направил това по време не срещата си в Брюксел с председателя на Еворпейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвен Антонио Коща.

"Представих накратко идеята за съвместно приемане на страните от Западните Балкани в ЕС. Не виждам защо това би притеснявало някого в региона. Изложих идеята за около 2 минути. Те ме изслушаха като възпитани хора и нищо не казаха. Аз предложих това, защото много добре познавам страната си, но и държавите от региона", коментира Вучич.

Още: Вучич иска ЕС да приеме Западните Балкани накуп и наведнъж

Предложението на Вучич

Сръбският президент вчера разкри идеята си, а след това регионът реагира. Показателна беше реакцията на черногорския премиер Милойко Спаич, който каза, че Черна гора ще чака Сърбия в ЕС от 2028 г.

Вучич отговори, че страните не трябва да мислят егоистично само за себе си.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Предложих нещо, което смятам за отговорно и мъдро. Ако мислите само за себе си и не виждате съседа си и казвате "вижте какво постигнах", а вашият съсед не е богат и не се справя добре, тогава това не е най-доброто", заяви Вучич.

Още: "Сърбия се въздигна като феникс от пепелта": Вучич нападна Хърватия, намеси и България

"Казах това от рационални причини, не ирационални, не политически, защото някой ще бъде там преди нас. Казваш "хоп" преди да си скочил. Казах това, защото мисля, че е най-доброто решение. Да кажем, Сърбия е влязла и няма да ви питам сега с каква територия, а Прищина я няма никъде. Как ще решим този проблем, защото някой трябва да помисли и за това. И какво трябва да направим например с Босна и Херцеговина в такъв случай? Тогава бошнаците от Нови Пазар ще трябва да преминават границата 3 пъти по-трудно, за да стигнат до Сараево и обратно. А сърбите от Бйелина, Баня Лука, Требине, Зворник и всяко друго място ще трябва да преминават границата и те 3 пъти по-трудно, отколкото е днес, вместо да имаме отворени граници, както предлагам", посочи Вучич, но уточни, че не предлага всички в региона да чакат заедно.

Източник: Александър Вучич/Instagram

"Мислех, че всички ще бъдем част от Европейския съюз навреме, или ако щете, преждевременно. Защо това притеснява някого? Защото някой трябва да бъде, а някой вероятно не. Е, аз ще се радвам на всеки успех на хората в Скопие, на всеки успех на хората в Баня Лука, на всеки успех на хората в Плевля, Саранда, Елбасан или където и да е другаде. Какъв е проблемът с това? И когато видите, че там няма проблем, тогава ви е ясно, че за всичко са виновни някакви други причини", продължи той, цитиран от БГНЕС.

Сърбия има подкрепата на ЕС, за да напредва

Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща поясниха след срещата с Вучич, че са направили анализ на напредъка на Сърбия по пътя ѝ към ЕС и че Сърбия може да разчита на подкрепата на Съюза.

Още: Вучич зад волана: Боже, очаквам големи успехи на Сърбия и променено лице (ВИДЕО)

"Обсъдихме значението на ускоряването на реформите, особено в областите на върховенството на закона и свободата на медиите. Подчертахме, че разширяването е геостратегически императив и е необходимо Сърбия да се приведе в по-голямо съответствие с външната политика и политиката по сигурността на ЕС. Приветствахме стъпките на Сърбия за диверсифициране на енергийните й източници и маршрути и за намаляване на зависимостта ѝ от Русия, чиято ненадеждност е била многократно демонстрирана", коментира Фон дер Лайен.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Западни Балкани Европейски съюз Сърбия Александър Вучич
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес