Гълъб Донев: Бюджетният дефицит може да премине под границата от 3 на сто през 2028 г.

Финансовият министър Гълъб Донев допусна, че бюджетният дефицит може да спадне под границата от 3 на сто от брутния вътрешен продукт през 2028 г. и отново препотвърди позицията си, че правителството няма да вдига данъците, пише БНР.

Донев каза още, че действията на кабинета са насочени към постигане на финансова дисциплина, по-ефективна държавната администрация и запушване на всички пробойни, откъдето изтича обществен ресурс.

По думите на министърът на финансите целта за дефицит от 3,8 на сто догодина е постижима, като е възможно през 2028 г. показателят да спадне под границата от 3 на сто.

Още: Бюджет като мед: По брадата ни тече, в устата ни не влезе

По-рано през юли финансовите министри от ЕС (ЕКОФИН) гласуваха решение за поставяне на България в процедура по прекомерен дефицит.

В съответствие с европейските фискални правила процедурата предвижда постепенна фискална консолидация чрез ежегодна корекция в структурно бюджетно изражение за постигане на референтната стойност за бюджетния дефицит от 3%. На страната ни е предоставен срок до 2029 г. за връщане на дефицита в рамките на допустимите нива.

В публикуваната от финансовото министерство през юни актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. (АСБП 2026-2028), представляваща мотиви към законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., бе заложено бюджетното салдо по консолидираната фискална програма да е е дефицит от 5,7 на сто от БВП през 2026 г., 3,8 на сто от БВП през 2027 г. и 3,0 на сто от БВП през 2028 г.

Още: Гълъб Донев за бюджетния дефицит от 5,7%: Не е на нашето правителство

По думите на Донев Бюджет 2026 „би могъл да бъде в рамките на 3 на сто и под 3 на сто дефицит, ако не бяха направени вече 3,3 млрд. евро поети ангажименти за разходи за 2026 г., ако през предходната година не бяха авансово взети като приход печалбите на банките, ако не беше събран междинен дивидент от държавните предприятия, който също беше иззет предварително през 2025 г."

При наличието на тези действия, бюджетният дефицит тази година щеше да бъде в рамките на 2,3 на сто от БВП, подчерта още финансовият министър.

По-рано днес премиерът Румен Радев изрази увереност, че дефицит в бюджета за 2026 г. ще бъде по-нисък, отколкото заложения в проектобюджета, който Народното събрание прие на първо четене в сряда.

Още: Гълъб Донев не е склонен на финансови стимули за майките, не повишавали раждаемостта