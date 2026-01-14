Глас от Хърватия: Да изгоним иранския посланик

Призив да бъде експулсиран иранския посланик отправи Игор Скоко, общински съветник от Сплит и генерален секретар на партията „Център“, предаде хърватската медия "Индекс". Призивите идват след ескалацията на напрежението в Иран и информацията за готвени екзекуции като мярка на властта за спиране на протестите. Целта на инициативата на общинския съветник е Хърватия да покаже, че не иска да има нищо общо с такъв режим и че желае неговото падане и се надява, че гражданите на Иран най-накрая ще получат възможността да живеят в свободна и демократична държава.

„Нека изгоним иранския посланик от Хърватия! Иранският теократичен режим от дни убива граждани, които само искат да живеят свободно. За съжаление, Хърватия не може да направи много, за да помогне на протестиращите в Иран, но може да изпрати ясно и символично послание", призова той.

Ще се намеси ли Тръмп?

След като Тръмп беше информиран за броя на загиналите, той предупреди иранските лидери, че прекратява всички преговори с тях, и обяви: "Помощта идва!".

Междувременно интернетът в страната остава блокиран - това продължава вече над 130 часа. С този ход режимът не позволява изтичане на кадри от репресиите, заснети от граждани, цели и блокиране на комуникацията между самите организатори на демонстрациите.

По информация на британското издание The Telegraph администрацията на американския президент Доналд Тръмп се подготвя за възможни кибератаки срещу Иран, за да накаже режима за убийството на стотици протестиращи.