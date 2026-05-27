Говорител на Мицкоски: Радев има специален пратеник в РСМ

"Очевидно е, че единственият, който безрезервно вярва на посланията на Румен Радев, че конституционните промени са последната пречка по пътя към Европейския съюз, е именно българският специален пратеник за Македония Венко Филипче", каза говорителят на ВМРО-ДПМНЕ Валентин Манасиевски във връзка с вписването на българите в македонската конституция, което част от европейската преговорна рамка за Скопие, предаде македонската медия "Плюс Инфо".

Говорителят на Мицкоски попита защо Филипче не осъди изявленията на българския премиер Румен Радев, който заяви, че македонските революционери Гоце Делчев и Яне Сандански са българи, братята Миладинови също са българи, а основоположниците на славянската писменост Кирил и Методий, Климент и Наум Охридски са част от българската история.

"Румен Радев казва, че македонският език съществува от 1945 г., Филипче не осъжда. Румен Радев казва, че македонската идентичност съществува от 1945 г., Филипче не осъжда. Радев казва, че преди 1945 г. сме били българи, Филипче не осъжда. Румен Радев представя македонската история като българска, а Филипче не осъжда", възмущава се Манасиевски.

"България ще има още искания"

Според него от самолет се вижда, че България има по-широки искания към Македония, които пряко засягат въпроси, свързани с македонската идентичност, история и културно наследство, а не само включването на няколко хиляди българи в Конституцията.

Нещо, което България е отричала многократно, тъй като искането за вписване на българите е част от европейската преговорна рамка, а не двустранен въпрос.