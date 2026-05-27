Войната в Украйна:

"Българският въпрос": Македонците искат консенсус и действия

27 май 2026, 14:05 часа 301 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Българският въпрос": Македонците искат консенсус и действия

Македонската медия CIVIL Media установи след свое проучване в социалните мрежи, че македонското общество е разделено по въпроса с България. Медията попита: „Какво мислите за позициите на Мицкоски и Филипче по българския въпрос?“, а въпросът й предизвика множество реакции, коментари и дебати сред гражданите. Някои от тях смятат, че политическите партии използват спора с България за политически точки, докато други предупреждават, че конституционните промени не трябва да се приемат под натиск.

Коментарите са доминирани от чувство на разочарование от политическата сцена и недоверие към двете най-големи партии, пише още медията. 

Игра на рейтинги 

„Мисля, че СДСМ работи за повишаване на рейтингите на ВМРО, като настоява за конституционни промени. Всичко е измама, сякаш спорим, няма за кого да гласуваме“, каза един гражданин и добави, че избирателната активност ще продължи да намалява.

Трябва национален и политически консенсус

Други коментатори смятат, че процесът на европейска интеграция не трябва да бъде блокиран и че е необходим политически консенсус.

„Всички лидери на политически партии трябва да седнат и да имат позиция, приемлива за всички и без да навреди на Македония“, гласи един от коментарите.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Друг гражданин е на подобно мнение, казвайки, че „всички трябва да седнат заедно на масата и да решат проблема – Македония в ЕС, това е формулата“.

Някои от реакциите са насочени към настоящото правителство и премиера Християн Мицковски, с оценката, че няма реална политическа воля за придвижване на процеса към ЕС.

„Факт е, че Мицковски не иска да започнат преговори с ЕС и ще намира различни извинения, като това ще продължи години наред“, пише един коментатор. ОЩЕ: Мицкоски се оплаква от български тормоз: Пленкович се надява на Радев и говори за неправда срещу Скопие (ВИДЕО)

Притесненията на гражданите

От друга страна, има граждани, които смятат, че конституционните изменения са наложено условие и че не трябва да бъдат приемани.

„Не трябва да се доверяваме на българите. Диктатът за допълненията към Конституцията не е последното условие. Българското изнудване изобщо не бива да се приема“, заяви един от участниците в дебата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
македонски българи Северна Македония македонска конституция
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес