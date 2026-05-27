"Българският въпрос": Македонците искат консенсус и действия

Македонската медия CIVIL Media установи след свое проучване в социалните мрежи, че македонското общество е разделено по въпроса с България. Медията попита: „Какво мислите за позициите на Мицкоски и Филипче по българския въпрос?“, а въпросът й предизвика множество реакции, коментари и дебати сред гражданите. Някои от тях смятат, че политическите партии използват спора с България за политически точки, докато други предупреждават, че конституционните промени не трябва да се приемат под натиск.

Коментарите са доминирани от чувство на разочарование от политическата сцена и недоверие към двете най-големи партии, пише още медията.

Игра на рейтинги

„Мисля, че СДСМ работи за повишаване на рейтингите на ВМРО, като настоява за конституционни промени. Всичко е измама, сякаш спорим, няма за кого да гласуваме“, каза един гражданин и добави, че избирателната активност ще продължи да намалява.

Трябва национален и политически консенсус

Други коментатори смятат, че процесът на европейска интеграция не трябва да бъде блокиран и че е необходим политически консенсус.

„Всички лидери на политически партии трябва да седнат и да имат позиция, приемлива за всички и без да навреди на Македония“, гласи един от коментарите.

Друг гражданин е на подобно мнение, казвайки, че „всички трябва да седнат заедно на масата и да решат проблема – Македония в ЕС, това е формулата“.

Някои от реакциите са насочени към настоящото правителство и премиера Християн Мицковски, с оценката, че няма реална политическа воля за придвижване на процеса към ЕС.

„Факт е, че Мицковски не иска да започнат преговори с ЕС и ще намира различни извинения, като това ще продължи години наред", пише един коментатор.

Притесненията на гражданите

От друга страна, има граждани, които смятат, че конституционните изменения са наложено условие и че не трябва да бъдат приемани.

„Не трябва да се доверяваме на българите. Диктатът за допълненията към Конституцията не е последното условие. Българското изнудване изобщо не бива да се приема“, заяви един от участниците в дебата.