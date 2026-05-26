Ципрас обявява новата си партия: Пази името й в тайна до довечера

Бившият премиер на Гърция Алексис Ципрас ще представи името и учредителната декларация на новата си партия във вторник, призовавайки за единство на прогресивните и левицата, в дългоочакван ход преди общите избори, насрочени за следващата година, предаде гръцкото издание Kathimerini. Ципрас ще представи и основния ръководен екип на партията на събитие в Тисейо, център на Атина, около 20:00 часа, а дотогава името на партията остава в тайна.

Целта му е обединение

В речта си се очаква той да подчертае, че „обединени можем да се изправим срещу всички проблеми, които подкопават страната ни, достойнството на нашия народ, демокрацията, равенството и доверието в институциите, за да можем да изградим страна, която е демократична, справедлива, креативна и модерна. И за да престанат справедливостта и почтеността да бъдат преследвани, а демокрацията – ограничавана“.

Реорганизация на левицата в Гърция

Ходът идва в момент, когато политическото пространство на левицата и центристко-лявото претърпява значителна реорганизация, като се очаква новата партия на Ципрас да привлече представители както от СИРИЗА, така и от „Новата левица“. През уикенда Дионисис Темпонерас, виден член на СИРИЗА, подаде оставка от партията в подкрепа на инициативата на Ципрас, а няколко депутати от „Новата левица“ също се очаква да последват примера му.

Завръщане на власт?

По-рано този месец Ципрас представи дълъг политически манифест за това как левицата може да се завърне на власт в Гърция, изготвен от работна група в неговия институт „Алексис Ципрас“, фокусиран върху „обединяването на трите основни тенденции в съвременната левица: социалдемократи, радикална левица и зелени“.

С оформянето на по-широката политическа обстановка – и на фона на очакванията за евентуално създаване на партия от бившия консервативен премиер Андонис Самарас – се очакват ранните резултати от анкетите по-късно тази и началото на следващата седмица.