Гушнал граната: Много пиян мъж дремна на пейка в Хърватия

Полицията в Хърватия арестува 30-годишен мъж, който заспал пиян на пейка с взривно устройство в ръка. Това станало във вчерашния ден в хърватската столица Загреб, като полицията установила случая след сигнал от граждани, предаде хърватската медия "Индекс". По време на процедурата е измерена концентрация на алкохол в кръвта на 30-годишния мъж от 2,14 промила, след което той е задържан в полицейски помещения до изтрезняване. Полицията не посочва за какъв вид взривно устройство става въпрос, но "Индекс" неофициално научава, че мъжът е имал ръчна граната.

Имал и други оръжия

Той е имал със себе си два остри предмета и взривно устройство, които са били безопасно обезвредени и конфискувани, съобщава още хърватската медия "Индекс".

Стар познайник на полицията

Мъжът е задържан по подозрение за незаконно притежание, производство и набавяне на оръжия и взривни вещества.

Установено е, че той е лице, за което вече са издадени пет заповеди за арест и което е било известно на полицията отпреди за различни криминални деяния и провинения, съобщи полицейското управление в Загреб.

Установено е, че мъжът е бил издирван общо пет пъти за различни провинения и криминални престъпления. Загребската полиция е докладвала за него няколко пъти в предишни години. ОЩЕ: Гранатата в Говедарци: МВР обясни дали е тероризъм (ВИДЕО)