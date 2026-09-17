Гърция дава на работещите в нея българи по един наем обезщетение

Чужденците, включително и българите, които живеят и работят в Гърция, получават един наем обезщетение от правителството.

Всички чуждестранни работници в Гърция имат право на финансова помощ за наема си. Сумата е до 800 евро, което е в рамките на един наем, платен миналата година.

За отпускане на помощта има изискване - да има подадена данъчна декларация и официален договор за наем. Има и лимит на доходите – до 25 000 евро за несемейно лице и 35 000 за семейство, като сумата се увеличава с 5000 евро за всяко дете.

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Помощите ще се изплатят през ноември. При правилно подадени документи към данъчните власти, не е необходимо да се подава специална молба.

Източник: Envato

По отношение на българите, които притежават имот в Гърция, правителството разшири районите, които влизат в списъка за имоти без данъци, предаде БНР.

Препоръчва се чужденците да се обърнат за справка към икономисти, които им изготвят данъчните годишни декларации, за да се информират дали имотът им се намира в район, освободен от данъци.

От тази година, заради високите наеми и жилищната криза, гръцкото правителство изплаща един наем на хората, които нямат собствено жилище и живеят като наематели, уточняват от финансовото министерство.

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