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Мицотакис и Ердоган напълно непознати на срещата на ООН

17 септември 2026, 10:35 часа 670 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мицотакис и Ердоган напълно непознати на срещата на ООН

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис няма планирана среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица. Макар подобни срещи често да се договарят в последния момент, гръцките власти са предпазливи, след като подобна среща беше отменена миналата година след участието на Ердоган във вечеря, организирана от САЩ, съобщи “Катимерини“, цитиран от БГНЕС. Още: Нова криза между Гърция и Турция: Мицотакис показа мускули на Ердоган (ВИДЕА)

Двустранните отношения в момента са определяни като “обременени“, като напрежението се засилва заради заплахите на Анкара във връзка с отбранителното сътрудничество на Гърция с Израел и упражняването на суверенните ѝ права в Егейско море и Източното Средиземноморие. Не е планирана и среща между външния министър Георгиос Герапетритис и турския му колега Хакан Фидан, макар че редовните контакти между двете страни продължават. Още: "Целта е обединен Кипър, без окупационни войски": Мицотакис прави сметки за Кипър без Ердоган

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Реджеп Тайип Ердоган ООН среща Кириакос Мицотакис
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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