Кабинетът "Радев":

Скопие отговаря на "лошите" български прегледи в Албания: Ще открива консулство в Корча

16 септември 2026, 17:07 часа 768 прочитания 0 коментара
Снимка: Фондация Българска Памет
Скопие отговаря на "лошите" български прегледи в Албания: Ще открива консулство в Корча

Република Северна Македония ще отговори на българските прегледи в Албания с македонско генерално консулство в албанския град Корча, става ясно от отговор на македонското външно министерство до македонската медия "Слободен печат“. Питането идва след твърденията на Македонския алианс за европейска интеграция (МАЕИ) в Албания на Васил Стерьовски относно последните дейности на българските власти в Пустец. Партията на Стерьовски обвинява България, че под прикритието на медицинска помощ отново осъществяват политическа пропаганда и отричат ​​македонската идентичност.

Нещо, което не отговаря на истината, тъй като точно македонската партия в Албания отрича съществуването на българите и заедно с Илинден - Тирана на Никола Гюрджай ги наричат "Въображаеми".

Отговорът на македонското външно министерство

От македонското външно министерство са отговорили на македонската медия, че са запознати с информацията за дейността на българските власти в Пустец, Република Албания, както и с реакцията на Македонския алианс за европейска интеграция и други сдружения на македонците в Албания.

"Нашият подход е ясен и принципен. Република Албания е приятелска страна, съсед и съюзник в НАТО, а зачитането на нейния суверенитет и принципът за ненамеса във вътрешните работи са основата на нашите добросъседски отношения. Същевременно министерството остава ангажирано с укрепването на институционалните връзки с македонската общност в Албания и с насърчаването на нейните права и интереси чрез институционален диалог, в съответствие със законодателството на страната и международните стандарти за защита на малцинствата. В тази насока е и ангажиментът за възможно най-скорошно откриване на нашето генерално консулство в Корча", са отговорили от Министерството на външните работи и правителството на Северна Македония. ОЩЕ: Хуманността се приема като натиск: Македонисти атакуват България и Албания заради безплатните прегледи в Мала Преспа*

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Албания Северна Македония Тимчо Муцунски Васил Стерьовски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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