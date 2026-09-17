Вучич след присъдата на Тачи: Сърбите винаги ще бъдат престъпници, всички останали герои

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че първоинстанционната присъда срещу лидерите на Армията за освобождение на Косово не включва престъпления срещу човечеството и множество други престъпления срещу сърби. Сръбският президент заяви, че днешните присъди „показват голямо лицемерие“, оценявайки, че „независимо дали присъдите са окончателни или не, сърбите винаги ще бъдат престъпници, а всички останали ще бъдат освободители, герои и героини“.

Вучич не изключи възможността за отмяна на присъдата срещу Хашим Тачи и неговите сътрудници, припомняйки, че е имало такива случаи с присъдите на отделни осъдени от Хърватия и Босна и Херцеговина.

Вучич: Многобройни престъпления срещу сърби не са включени

В специално обръщение към обществеността относно присъдата на Специалния съд за Косово в Хага срещу лидерите на АОК, Вучич заяви, че тя е била постановена пред механизъм, създаден преди 11 години под натиска на международната общност, „за да се избегне създаването на ad hoc трибунал, какъвто е бил сформиран уж за района на бивша Югославия“, твърдейки, че „всъщност е бил сформиран срещу сърбите и сръбския народ“.

Заявявайки, че съдът „не е обявил АОК за престъпна организация“ и че „не е разглеждал целта на АОК да се бори за независимо Косово“, Вучич каза, че много престъпления срещу сърби, включително множество убийства, отвличания и изчезвания след прекратяване на военните действия, не са обхванати.

Той каза още, че съдебният състав „не е установил отвъд разумното съмнение наличието на широко разпространено или систематично нападение срещу цивилното население“. ОЩЕ: Безредици в Хага и плачещи хора по улиците на Прищина: Косово твърдо стои зад Тачи и призова за отмяна на присъдата (ВИДЕА)