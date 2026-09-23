Целуна чужд флаг: Сръбска посланичка обърка знамето на държавата си (ВИДЕО)

Посланикът на Сърбия в Испания Ирена Шарац се озова в центъра на вниманието, след като целуна холандско знаме на събитие, очевидно вярвайки, че е сръбското, предава македонската медия "Вечер", но и редица други медии в югозападната ни съседка, които изглежда не пропускат новини, свързани със Сърбия. След като целуна знамето, Шарац вдигна три пръста към камерата. Кадрите бързо предизвикаха множество реакции в социалните мрежи, където посланикът беше подложен на подигравки и критики.

Irena Šarac ambasadorka Srbije u Španiji ljubi zastavu Holandije jer ne zna kako izgleda zastava njezine zemlje. Inače to je ona gospodja koja je švercovala gorivo dok je službovala u Grčkoj pic.twitter.com/rWJDnKBPku — Zlo (@2_zlo_1) September 22, 2026

Сарач е била в центъра на вниманието и преди. Преди две години в Мадрид тя е била физически нападната от човек, за когото по това време се съобщава, че е от албански произход.

Тя е част от сръбската дипломатическа служба повече от десетилетие, а по време на кариерата си е работила и в Гърция и Китай. Името ѝ беше споменато преди това във връзка с въпроса за разхода на гориво в сръбското посолство в Атина.

Както съобщава сръбският вестник „Блиц“ през 2016 и 2018 г., Шарац – заедно с тогавашния изпълняващ длъжността посланик в сръбското посолство в Атина Бранко Лазаревич и консула Йелена Сърданович Джелебдич – е регистрирал в официални документи потреблението на 30 тона гориво за период от две години. ОЩЕ: В Сърбия протести, напрежение: Сръбският посланик в САЩ танцува на песните на известна певица (ВИДЕО)