Сняг в Румъния и нулеви температури в планините (ВИДЕА)

Първият за сезона сняг заваля в Румъния, съобщават от Националната метеорологична администрация, цитирани от БТА. Зимна обстановка е регистрирана по най-високите части на Южните Карпати. Дебела снежна покривка се образува на най-известния планински път Трансфъгъръшан. Най-много е натрупало при езерото Бъля, където температурата падна до минус два градуса. За да поддържат пътя проходим, екипите са задействали две машини и са разпръснали над пет тона сол, предават местните медии. Още: Първи сняг на Балканите: Сърбия и Босна и Херцеговина побеляха (ВИДЕО) Властите съветват шофьорите, планиращи пътуване в района, предварително да се информират за метеорологичните условия и да тръгват на път само ако превозните им средства са подходящо оборудвани за зимата.

Термометрите - с 10 градуса надолу

Времето в Румъния се промени драстично в южните и западните райони, където досега се наблюдаваха летни температури. Термометрите отчитат спад от 10 градуса. Рязкото застудяване е част от преминаващ през Балканите студен атмосферен фронт. Още: Честит първи сняг: Планините побеляха (ВИДЕО)

Метеоролозите предупреждават, че през следващите дни температурите ще се понижат още повече и в централната част на страната дневните температури няма да надвишават 12 градуса. Днес в 11 ч. местно (и българско) време в Букурещ живакът в термометрите показваше 14 градуса. На височина над 1700 метра ще има нови валежи, включително от мокър сняг и сняг. През уикенда времето ще се подобри, като се очаква леко повишение на температурите. Още: В Гърция падна сняг (СНИМКА)