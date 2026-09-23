Сериозен спад на посетителите на антиките в Гърция

Данните за значителен спад в броя на посетителите на най-големите и значими исторически обекти и музеи в Гърция предизвикват безпокойство. Археологически обекти като Олимпия, Делфи, Кносос и дори самият Акропол отчитат спад в броя на посетителите, съобщи “Катимерини“, цитиран от БГНЕС. Още: Идея да се продаде Акропола, последвано от "Млъквай": Разкрития за финансовата криза в Гърция

Според официалните данни, публикувани от Гръцкия статистически орган, през първите пет месеца на 2026 г. общият брой на посетителите е 6 811 646 в сравнение със 7 226 333 за същия период на 2025 г. Това представлява общ спад от 5,7%. През май спадът на годишна база е бил подобен - 5,4%. Още: Откриха фрагмент от Акропола в Атина в потънал кораб