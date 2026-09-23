Войната в Украйна:

Мицкоски търси помощ от ЕС в Ню Йорк за "преодоляване на различията с България"

23 септември 2026, 11:06 часа 709 прочитания 0 коментара
Снимка: ФБ профил на Мицкоски
Мицкоски търси помощ от ЕС в Ню Йорк за "преодоляване на различията с България"

Македонската делегация, водена от македонския министър-председател Християн Мицкоски, ще участва днес в Ню Йорк в среща на лидерите на Европейския съюз и Западните Балкани, провеждана в рамките на Общото събрание на ООН, съобщи македонската медия press24.mk. Срещата ще бъде председателствана от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

Призив към ЕС от Ню Йорк, свързан с България

Преди срещата Мицкоски призова за по-голямо участие на представители на ЕС в преговорите, целящи разрешаване на различията с България. Министър-председателят отбеляза също, че от ЕС идват положителни сигнали, особено след срещата на върха между Съюза и страните от Западните Балкани в Тиват. Според Мицкоски на срещата е била повдигната и инициатива на Германия и Франция за реформиране на процеса на разширяване на Европейския съюз.

Припомняме, че в дискусия на Атлантическия съвет и в контекста на ангажимента за вписване на българите в македонската конституция - македонският премиер заяви цинично, че е политик, а не експерт по човешки права.

Мицкоски обърна внимание, че в преамбюла на македонската конституция са изброени различните националности, като искането е да се включат и българите.

"Има "И други". Сред тях е българската общност", каза Мицкоски и добави, че българите не са повече от 3000 души, въпреки че по официални данни македонските граждани с български паспорти са около 200 000. ОЩЕ: "Ние сме политици, не експерти по човешки права": Мицкоски пита от САЩ защо да вписва българите в конституцията (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ню Йорк македонски българи Християн Мицкоски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес