Мицкоски търси помощ от ЕС в Ню Йорк за "преодоляване на различията с България"

Македонската делегация, водена от македонския министър-председател Християн Мицкоски, ще участва днес в Ню Йорк в среща на лидерите на Европейския съюз и Западните Балкани, провеждана в рамките на Общото събрание на ООН, съобщи македонската медия press24.mk. Срещата ще бъде председателствана от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

Призив към ЕС от Ню Йорк, свързан с България

Преди срещата Мицкоски призова за по-голямо участие на представители на ЕС в преговорите, целящи разрешаване на различията с България. Министър-председателят отбеляза също, че от ЕС идват положителни сигнали, особено след срещата на върха между Съюза и страните от Западните Балкани в Тиват. Според Мицкоски на срещата е била повдигната и инициатива на Германия и Франция за реформиране на процеса на разширяване на Европейския съюз.

Припомняме, че в дискусия на Атлантическия съвет и в контекста на ангажимента за вписване на българите в македонската конституция - македонският премиер заяви цинично, че е политик, а не експерт по човешки права.

Мицкоски обърна внимание, че в преамбюла на македонската конституция са изброени различните националности, като искането е да се включат и българите.

"Има "И други". Сред тях е българската общност", каза Мицкоски и добави, че българите не са повече от 3000 души, въпреки че по официални данни македонските граждани с български паспорти са около 200 000. ОЩЕ: "Ние сме политици, не експерти по човешки права": Мицкоски пита от САЩ защо да вписва българите в конституцията (ВИДЕО)