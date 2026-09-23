Мицкоски за ЕС: Ние сме жертва на вид булинг (ВИДЕО)

Македонският премиер Християн Мицкоски заяви от Ню Йорк, че страната му е жертва на вид булинг в Европейския съюз, предава македонската телевизия "Сител". Той направи и намек към България, но не я назова, а само спомена, че има страни-членки, които злоупотребяват със своите позиции и че искат не да променят институциите на страната, а нейната идентичност.

Въпреки че не е ясно как вписването на българите в македонската конституция ще наруши идентичността на македонците, но е факт, че те са единствения значителен по брой етнос, който не е отразен в македонския основен закон, а по официални данни има 200 000 граждани на Северна Македония с български паспорти.

Същевременно вписването на българите е част от европейската преговорна рамка, за която югозападната ни съседка се е съгласила.

Не "Сръбски свят", а изкуствени причини пречели на РСМ

Макар и Европейският парламент, опозицията в страната му да говорят за "Сръбски свят", който спира европейското развитие на страната, Мицкоски говори за "изкуствени причини".

"За съжаление поради изкуствени причини не успяваме да станем член на ЕС. Вероятно един ден ще постигнем тази цел. В момента фрустрацията на македонските граждани е огромна, защото сме направили много отстъпки за ЕС", каза Мицкоски и изброи промяната на националния флаг и конституционното име на страната си и заяви, че тази история няма край. ОЩЕ: Мицкоски търси помощ от ЕС в Ню Йорк за "преодоляване на различията с България"