Вучич се натрапи на Макрон в Ню Йорк (СНИМКИ)

Сръбският президент Александър Вучич се натрапи на френския президент Еманюел Макрон в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, става ясно от официалния профил на Вучич във "Фейсбук". "Когато буквално се натъкнеш на приятел между две срещи. С президента Еманюел Макрон – случайна среща, докато и двамата бяхме на път за следващите си ангажименти. Така стоят нещата по време на Общото събрание на ООН: много срещи, малко време, а все пак някои от най-добрите разговори се случват напълно случайно", пише още Вучич в социалната мрежа.

Вучич се надява още за ЕС

Александър Вучич е успял да проведе и кратък разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като по време на този разгщовор той й е благодарил за всичко, което тя е направила за Сърбия през последните години.

"Вярвам, че независимо от изхода на изборите, Сърбия ще ускори пътя си към пълноправно членство в Европейския съюз", пише още Вучич в социалната мрежа.

Припомняме обаче, че след погребението на военнопрестъпника Ратко Младич Сърбия се отдалачева от ЕС, като Европейския парламент осъди почитта към него.

Хърватският евродепутат и докладчик на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула заяви, че Сърбия избира своя собствен път, но ако иска да стане член на Европейския съюз, трябва да отхвърли историческия ревизионизъм. След погребението на Ратко Младич той смята, че ЕС трябва да промени отношението си към властите в Белград и предупреждава, че пространството за дипломация се стеснява. ОЩЕ: "ЕС трябва да промени политиката си за Сърбия": Европейски докладчик с препоръка след погребението на Младич