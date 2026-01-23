Гърция: Запазваме правото си на разширяване на териториалните води

Гърция няма да мълчи пред провокациите и остава готова за диалог строго в рамките на международното право. Това заяви гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас в отговор на неотдавнашните турски твърдения, че Гърция нарушава международното право, предаде електронното издание на в. "Катимерини". В интервю за местната телевизия OPEN TV Дендиас добави, че Гърция е готова да се включи в дискусии, ако турската страна търси решение, подчертавайки, че Гърция не е слаба и няма да преговаря под натиск.

Той добави, че Гърция си запазва суверенното и едностранно право да разшири териториалните си води до 12 морски мили, отбелязвайки, че подобно решение зависи от оценка на националния интерес. Дендиас каза, че Гърция не може да приеме "casus belli" – "причината за война", обявена от турския парламент през 1995 г. в отговор на потенциално гръцко разширяване на териториалните води – като основа за дискусия, добавяйки, че международното право ясно предвижда правото на разширяване на териториалните води и че това е основен въпрос за суверенитета.

Коментарите на Дендиас дойдоха, след като заместник лидерът на основната опозиционна Народнорепубликанска партия в Турция, отговарящ за отбраната – Янкъ Багджъоглу, обвини Гърция в нарушаване на международното право след публикация в социалните мрежи от министъра на отбраната, в която се потвърждава, че Гърция си запазва правото да разшири териториалните си води отвъд Йонийско море.

Багджъоглу заяви, че позицията на Турция относно териториалните води е държавна политика от 1995 г. насам и предупреди, че изявленията за разширяване в Егейско море подкопават добросъседските отношения и заплашват суверенните права на Турция, отбелязва гръцкото издание.