Близък с Русия и Вучич: Бивш сръбски министър е арестуван

Бившият сръбски министър на икономиката Раде Баста е арестуван по нареждане на Висшата прокуратура в Белград по подозрение, че докато е бил директор на Комунално-битовото предприятие „Београдске електрани“, е ощетил компанията с десетки милиони динари, съобщи черногорското издание "Победа", позовавайки се на RTS. Баста е заподозрян в одобряване на неоснователни дарения за различни спортни клубове, включително по-малки футболни и баскетболни клубове, както и за конен клуб.

Служители на Службата за борба с корупцията извършват операция по арест и претърсване.

Както неофициално научава RTS, в ход е арестът на още няколко души, свързани с Баста.

Министерската кариера на Баста

Раде Баста е бил министър на икономиката от октомври 2022 до 2023 г., когато е освободен от длъжност.

Тогавашният министър беше освободен от поста си, след като поиска от правителството „спешно да се произнесе относно въвеждането на санкции срещу Руската федерация поради агресията ѝ срещу Украйна“, след което сформира Движението „Европейски път“.

Той беше назначен на министър като член на „Единна Сърбия“, която поиска и отстраняването му от всички партийни и обществени позиции, за които го беше номинирала, заради изявленията му за налагане на санкции срещу Русия. ОЩЕ: След масовите арести: Вучич получи призовка по дело за пране на пари