"Заплашени сме от лудостта на Додик“: Министър от Босна и Херцеговина предупеди за сепаратизъм

Напускащият поста министър на външните работи на Босна и Херцеговина Елмедин Конакович призова партиите, спечелили доверието на избирателите на изборите, проведени в тази страна на 4 октомври, да сформират правителство възможно най-скоро, предупреждавайки, че страната му няма време да чака, докато Милорад Додик отново заплашва с отделяне, предаде хърватската медия "Индекс". Партията „Народ и правда“ на Конакович беше на власт през последните четири години като част от босненска-гражданска „тройка“ заедно със СДП и Нашата партия (НС), които сформираха коалиция заедно с ХДС и Алианса на независимите социалдемократи (СНСД) на Милорад Додик.

На октомврийските избори босненският електорат даде по-голямо доверие на Партията на демократичното действие (SDA), която сега е най-вероятният партньор за ХДС и СНСД, но трите партии все още не са започнали официални преговори за създаване на коалиция.

Конакович заяви пред репортери в Сараево, че партиите, които преминават в опозиция, няма да се намесват в създаването на ново правителство, но очакват победителят да ускори процеса.

„Призовавам победителите в изборите сериозно да разберат колко сериозна е геополитическата ситуация в региона и света“, каза той.

Получава ли Додик инструменти за отцепване

Той предупреди за „лудостта на Додик“, тоест за различните ултиматуми на лидера на босненските сърби за бъдещата коалиция, добавяйки, че не бива да му се дават „инструменти за отцепване“.

Додик по-рано постави като предварително условие за формиране на коалиция анулирането на всички решения на високопоставени представители, които не са били потвърдени от парламента, и реорганизация на конституционния съд чрез въвеждане на етнически квоти в състава и механизма му за вземане на решения.

Конакович казва, че е окуражаващо, че ХДС Босна и Херцеговина проявява интерес да поеме Министерството на външните работи, добавяйки, че то „не трябва да бъде оставено на Додик дори в лудост“.

Той заяви, че бъдещата опозиция е готова да помогне на парламента на Босна и Херцеговина да приеме закони за съдилищата и Висшия съдебен и прокурорски съвет (ВСПС) възможно най-скоро и да назначи човек, който да ръководи преговорите с Европейския съюз.

Европейската комисия постави тези три условия преди повече от две години, за да започне преговорите за присъединяване с Босна и Херцеговина, но поради вътрешни блокади в страната това все още не се е случило. В последния доклад на Европейската комисия за напредъка на страните кандидатки, БиХ получи най-лошите оценки досега, като се стига до заключението, че всички реформаторски процеси са в застой. ОЩЕ: Русия иска да "освобождава" Босна и Херцеговина: Послание на руския посланик в Сараево мирише на война