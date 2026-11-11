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Румъния изгони трима пакистанци "в напреднал стадий на радикализация"

11 ноември 2026, 17:48 часа 761 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Румъния изгони трима пакистанци "в напреднал стадий на радикализация"

Трима пакистански граждани са обявени за нежелани лица за Румъния за период от десет години, тъй като са имали „мнения и действия, специфични за лица в напреднал стадий на процеса на радикализация“ и са заплашвали националната сигурност, съобщи румънската информационна агенция Agerpres, позовавайки се на Румънската разузнавателна служба (SRI).

Какво е открила румънската служба?

„След информацията на SRI и след уведомяване за пакета, приложен към Апелативния съд в Букурещ, на 10 ноември съдът разпореди обявяването на пакистанските граждани TMA, IA и AM за нежелани лица за Румъния за период от 10 години. Тези трима пакистански граждани попаднаха в полезрението на Службата в началото на 2026 г., тъй открояваха с мнения и действия, специфични за лица в напреднал стадий на процеса на радикализация“, информира цитираният източник.

Според румънската служба тримата взаимно са утвърждавали и подхранвали радикалните си идеи, като са имали достъп, включително съвместно, до терористични пропагандни материали и съдържание със силно емоционално въздействие.

По този начин, Румънската разузнавателна служба (СРС) е действала с цел да предотврати материализирането на заплахи за националната сигурност, произтичащи от присъствието и дейностите, извършвани на територията на страната ни от тримата пакистански граждани. ОЩЕ: Сърбия обяви най-високо ниво на терористична заплаха: Убиха поддръжник на ИДИЛ пред посолството на Израел (ВИДЕО)

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Румъния радикализация тероризъм
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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