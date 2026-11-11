Румъния изгони трима пакистанци "в напреднал стадий на радикализация"

Трима пакистански граждани са обявени за нежелани лица за Румъния за период от десет години, тъй като са имали „мнения и действия, специфични за лица в напреднал стадий на процеса на радикализация“ и са заплашвали националната сигурност, съобщи румънската информационна агенция Agerpres, позовавайки се на Румънската разузнавателна служба (SRI).

Какво е открила румънската служба?

„След информацията на SRI и след уведомяване за пакета, приложен към Апелативния съд в Букурещ, на 10 ноември съдът разпореди обявяването на пакистанските граждани TMA, IA и AM за нежелани лица за Румъния за период от 10 години. Тези трима пакистански граждани попаднаха в полезрението на Службата в началото на 2026 г., тъй открояваха с мнения и действия, специфични за лица в напреднал стадий на процеса на радикализация“, информира цитираният източник.

Според румънската служба тримата взаимно са утвърждавали и подхранвали радикалните си идеи, като са имали достъп, включително съвместно, до терористични пропагандни материали и съдържание със силно емоционално въздействие.

По този начин, Румънската разузнавателна служба (СРС) е действала с цел да предотврати материализирането на заплахи за националната сигурност, произтичащи от присъствието и дейностите, извършвани на територията на страната ни от тримата пакистански граждани. ОЩЕ: Сърбия обяви най-високо ниво на терористична заплаха: Убиха поддръжник на ИДИЛ пред посолството на Израел (ВИДЕО)