Заради граничен спор: Пленкович заплаши Черна гора

Хърватският премиер Андрей Пленкович заяви, че Черна гора няма да може да приключи преговорите за присъединяване с Европейския съюз, ако не приеме принципите на Комисията „Бадинтер“ за разграничаване на земите. Той направи изявлението на заседание на хърватския парламент, в отговор на въпрос на депутата от ХДС Андре Крстулович Опара относно откритите въпроси между двете страни, предаде хърватската медия "Индекс".

„Ако Черна гора не е съгласна с това, тогава тя изпраща послание, че не може да приеме принципа на Комисията Бадинтер и че не вярва в принципа, че републиканските граници са и граници между държави, възникнали след бившата СФРЮ“, каза Пленкович. Според него подобна позиция би представлявала сериозен проблем за европейския път на Черна гора.

„В този вариант Черна гора няма да приключи преговорите за присъединяване, както е планирано“, каза хърватският премиер.

Хърватия преди това настояваше за разрешаване на всички нерешени въпроси с Черна гора, преди да подкрепи членството ѝ в ЕС. На 20 октомври Подгорица реши да промени името на плувния басейн в Котор, който беше кръстен на Зоран Гопчевич, бивш пазач в лагера Моринч, а по-късно одобри поставянето на паметна плоча на мястото на бившия лагер.

Загреб обаче продължава да настоява за разрешаване на други спорни въпроси, включително демаркацията на границата.

Спор за границата с Черна гора

Спорът засяга предимно Превлака, полуостров в далечния юг на Хърватия, разположен на входа на Которския залив. Районът е от голямо стратегическо значение, тъй като е входът към залива, където се намират черногорските пристанища. Хърватия контролира континенталната част на Превлака, но окончателната граница между двете страни, особено по море, все още не е договорена.

От 2002 г. е в сила временно споразумение, което регулира ситуацията по суша и море, но не определя окончателната граница.

Комисия на "Бадинтер"

Комисията „Бадинтер“ е международен правен орган, създаден по време на разпадането на Югославия. Тя установява принципа, че бившите граници на югославските републики стават държавни граници след обявяването на независимостта. Проблемът е, че бившата републиканска граница в района на Превлака не е била точно установена. Поради това Хърватия изисква Черна гора да приеме сухопътната граница в съответствие с този принцип и да подпише съответното споразумение. Демаркацията е едно от осемте изисквания , които Хърватия поставя към Черна гора по пътя ѝ към ЕС. ОЩЕ: Опита се да постъпи като България, но не успя: Хърватия е в тиха дипломатическа изолация