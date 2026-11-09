След като лятото спряха АЕЦ "Черна вода": Ето какво се случва с най-близката до България румънска централа

След рекордно ниските нива на река Дунав това лято - Румъния постепенно пуска отново АЕЦ „Черна вода“, става ясно от материал на румънската информационна агенция Agerpres, която се позовава на румънското енергийно министерство. Пускането в експлоатация на Втори блок на централата се очаква във вторник, след като в понеделник, в 00:42 ч., беше инициирана последователността на пускане на реактора.

Първи блок на АЕЦ „Черна вода“ беше ресинхронизиран към Националната енергийна система в петък следобед. В понеделник сутринта, в 8:50 ч., общото производство на енергия беше 5863 MW, а потреблението - 7098 MW.

Фотоволтаичната енергия представлява 18,48% (1086 MW), въглищата - 9,82% (577 MW), а ядрената енергия - 8,83% (519 MW).

Приключва състоянието на тревога

Припомняме, че двата блока на АЕЦ "Черна вода" бяха спрени през лятото именно заради ниското ниво на река Дунав.

Първи блок на АЕЦ „Черна вода“ беше спрян контролирано и изключен от Националната енергийна система на 28 юли поради ниския дебит на река Дунав. По-късно, в средата на август, Втори блок също беше изключен.

Заради спирането на централата в Румъния беше обявено състояние на тревога. По време на състоянието на тревога, за да се намали въздействието на риска, породен от хидрологичната суша, се запазва прилагането на мерки за аварийна интервенция и дейности, за да се осигурят необходимите потоци и нива за АЕЦ „Черна вода“. ОЩЕ: Има рискове: Румъния удължи състояние на тревога за АЕЦ "Черна вода"